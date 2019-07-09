نتيجة الثانوية العامة 2019 سجل هنا لتكون أول من يحصل عليها بعد اعتمادها

نتيجة الثانوية العامة 2019، قاربت على ظهورها وما هي إلا أيام قليلة ويتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي سيعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي من أجل الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2019، بالإضافة إلى أسماء الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة لهذا العام للشعب العلمية والأدبية.

روابط نتيجة الثانوية العامة 2019:-

تعد نتيجة الثانوية العامة من أكثر الأمور التي تشغل بال الأسر المصرية وخاصة الذين لديهم أولاد خاضوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام أو الذين يستعدون لدخول الصف الثالث الثانوي العام، حيث تمثل الثانوية العامة عبء اقتصادي كبير على أولياء الأمور ، ولهذا فإن نتيجة الثانوية العامة دائماً يكون هناك اهتمام إعلامي بها، وبصفة عامة فإن نتيجة الثانوية العامة بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير يتم إعلانها عبر رابط بوابة الثانوية العامة وكذلك عبر عدد من المواقع الإلكترونية الأخري والتي سنكتب الروابط الخاصة بها في حينها، كما أنه يمكن لطلبة وطالبات الثانوية العامة الراغبين في معرفة نتيجة الثانوية العامة القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع لكي نقوم بعرض نتيجته.

ووفقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم من أخصائيات بخصوص أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة فإن نتيجة الثانوية العامة هذا العام ستتميز بارتفاع نسبة النجاح بها، وسوف يظهر المجمع التكراري لمجموع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات.