نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر اليوم السابع وجريدة الدستور برقم الجلوس خلال ساعات

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%، وقام وزير التربية والتعليم بالاتصال بالطلاب الحاصلين على المراكز الاولى على مستوى الجمهورية تكريماً لهم ويبشرهم بالنتيجة لتفوقهم العلمي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة أصبحت حصرية لموقع اليوم السابع والذي له الحق في عرض النتيجة والتحم في ظهورها وأضاف اليوم السابع منذ قليل أن النتيجة يشاركه فيها موقع الدستور الذي أصبح له الحق في عرض النتيجة بالاتفاق مع الشريك الحصري “موقع اليوم السابع” ونسعى جاهدين بأن نوافيكم بأخبار النتيجة وتقديم رابط النتيجة الخاص بموقع اليوم السابع لمعرفة درجات الطلاب.
أسباب تأخير النتيجة حتى الأن
بعد أن أصبح اليوم السابع هو الموقع الحصري الذي اشترى حق عرض النتيجة من وزارة التربية والتعليم فيعمل اليوم السابع على رفع النتيجة على الموقع للاستعلام برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة، ويمكنكم الأن التسجيل في الموقع وترك البيانات ليقوم الموقع بارسال النتيجة إليكم فور الانتهاء من العمل على رفع النتيجة ويقوم الموقع بعرض النتيجة في مدة أقصاها غداً الأحد لأن النتيجة ستكون في المدارس يوم الاثنين كما صرحت وزارة التربية والتعليم من قبل.
التسجيل في النتيجة
يمكنكم التسجيل في النتيجة لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها عبر موقع اليوم السابع من رابط التسجيل في النتيجة لليوم السابع والذي يظهر لكم على هذا الشكل:
قم بكتابة البيانات بالكامل الاسم ورقم الجلوس والشعبة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني ليتم ارسال النتيجة مباشرة في الوقت الذي يرفع فيه اليوم السابع النتيجة للطلاب للاستعلام برقم الجلوس.
التعليقات
محافظة المنيا علمي علوم
السبت 13 يوليو2019 الساعة 10 م
محمد رضا عبد العزيز العفيفي
570837
871576ادبي
رقم الجلوس570837
انا عاوز نتيجتي برقم جلوس ٤١٦٤٤٢٥
مصطفي ياسر محمد شعبه علمي علوم 761094
هاجر احمد صدقة ٩٢٠٨٥٠
408995
٧٧٤٤٤٧
يارب خير
محافظه الشرقيه علمي علوم
854826
رقم الجلوس ٥٢٥٥٦٠ الإسكندرية
سهيله توفيق فوزي عبدالسلام ٤٥٣٠٦٢
احمد حسين احمد
1028906
خلود محمد الهادى مهدى
رقم جلوس /403720
الشعبة علمى علوم
محافظة القليوبية
البحيره
امينه خالد 419561
اسلام علاء على شبل ٤٩٧٠٦٩ ادبى محافظة الغربية
سلمى سيد محرم السيد
علمى علوم
٤٣٣٠٢٠
رقم الجلوس 7527ث5
رقم جلوسى 515713. ارجو الرد
مهند خالد محمد كمال الدين محمد
رقم الجلوس 1022489
محمد ايهاب محمد سعيد علمى علوم رقم جلوس 120083
حسام عادل سعد طعيمة 247398 علمي رياضة
نجلاء عبدالحميد فوزي 510642
اسراء الدسوقى عبد الحى طه 550402
رقم الجلوس٨٣٢٧٨٨
رحمة محمد سليمان مصطفى ابو سند
٤١٥٢١٩
القليوبيه
Koo
سارة زينهم موسي
1021943
علمي علوم
اسيوط
سارة زينهم موسي
1021943
علمي علوم
اسيوط
مروان احمد 448780
515209
محافظة كفر الشيخ
علم علوم
الاسم
ظهرت ولا لسه
حبيبية ابراهيم سلامه ابراهيم
رقم الجلوس٤٣١٨٤٥
ادبي
مدرسة القناطر الخيرية الثانويه بنات
هانم اسامه محمود ٧٧٤٨٧٤
المحافظه
رقم جلوسي 500572
871576 ادبي
شعبتك أيه يا هانم
السبت 13 يوليو2019 الساعة 10 م