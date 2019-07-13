نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر اليوم السابع وجريدة الدستور برقم الجلوس خلال ساعات

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح 78.6%، وقام وزير التربية والتعليم بالاتصال بالطلاب الحاصلين على المراكز الاولى على مستوى الجمهورية تكريماً لهم ويبشرهم بالنتيجة لتفوقهم العلمي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة أصبحت حصرية لموقع اليوم السابع والذي له الحق في عرض النتيجة والتحم في ظهورها وأضاف اليوم السابع منذ قليل أن النتيجة يشاركه فيها موقع الدستور الذي أصبح له الحق في عرض النتيجة بالاتفاق مع الشريك الحصري “موقع اليوم السابع” ونسعى جاهدين بأن نوافيكم بأخبار النتيجة وتقديم رابط النتيجة الخاص بموقع اليوم السابع لمعرفة درجات الطلاب.

أسباب تأخير النتيجة حتى الأن

بعد أن أصبح اليوم السابع هو الموقع الحصري الذي اشترى حق عرض النتيجة من وزارة التربية والتعليم فيعمل اليوم السابع على رفع النتيجة على الموقع للاستعلام برقم الجلوس لطلاب الثانوية العامة، ويمكنكم الأن التسجيل في الموقع وترك البيانات ليقوم الموقع بارسال النتيجة إليكم فور الانتهاء من العمل على رفع النتيجة ويقوم الموقع بعرض النتيجة في مدة أقصاها غداً الأحد لأن النتيجة ستكون في المدارس يوم الاثنين كما صرحت وزارة التربية والتعليم من قبل.

التسجيل في النتيجة

يمكنكم التسجيل في النتيجة لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها عبر موقع اليوم السابع من رابط التسجيل في النتيجة لليوم السابع والذي يظهر لكم على هذا الشكل:

قم بكتابة البيانات بالكامل الاسم ورقم الجلوس والشعبة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني ليتم ارسال النتيجة مباشرة في الوقت الذي يرفع فيه اليوم السابع النتيجة للطلاب للاستعلام برقم الجلوس.