نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع اليوم السابع

اعتمدت نتيجة الثانوية العامة 2019 بشعبها الثلاث الأدبي والعلمي علوم والعلمي رياضة اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر يوليو الجاري على مستوى محافظات الجمهورية، طبقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 – 2019 الدور الأول عبر موقع اليوم السابع بشكل حصري.

أكدت وزارة التربية والتعليم على اعتماد الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح وصلت إلى 78.6%، كما تم إعلان أسماء أوائل شعبة القسم العلمي وشعبة القسم الأدبي، على أن يتم ظهور النتيجة في جميع المدارس في اليوم التالي لظهورها إلكترونيًا.

نتيجة الثانوية العامة 2019

اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي تقدير العينات العشوائية لمواد الثانوية العامة العام الدراسي 2018 – 2019 الدور الأول، حيث بلغت نسبة النجاح بمادة اللغة العربية 96%، مادة الفيزياء 82%، مادة الجيولوجيا 91.9%، اللغة الأجنبية الأولى 87.5%، اللغة الأجنبية الثانية 98.7%، الجبر والهندسة الفراغية 86.2%، الاستاتيكا والديناميكا 82.7%.

وفي ذلك الإطار أكد نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات خالد عبد الحكم على رصد درجات الطلاب بالثانوية العامة ومراجعة الإجابات بدقة؛ للتأكد من حصول كل طالب وطالبة على درجاته الحقيقية في غاية من الشفافية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019

يمكنكم أعزائنا طلاب شهادة الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول حصريًا من خلال موقع اليوم السابع عقب اعتمادها والإعلان عنها عبر إدراج رقم جلوس الطالب، بالإضافة إلى تحديد القسم الملتحق به من شعبة الأدبي وشعب العلمي رياضة والعلمي العلوم.

تحديث

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2019 بنسبة نجاح وصلت إلى 78.6%، حيث سجلت نسبة النجاح العامة بالدور الأول ارتفاعًا عن نسبة نجاح العام الماضي، كما وجه الدكتور طارق شوقي التهنئة الهاتفية لأوائل الثانوية العامة، على أن يتم الإعلان عن النتيجة بشكل حصري من خلال موقع اليوم السابع، وكذلك سيتم إتاحة النتيجة بمدارس الثانوية العامة يوم الإثنين القادم.

فقد أكدت الوزارة على تسليم المندوبين التابعين إلى المديريات التعليمية نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2018 – 2019 يوم غد الأحد، كما سيتم إتاحة النتيجة على مستوى جميع مدارس الثانوي في جميع محافظات الجمهورية مجانًا يوم الإثنين القادم الموافق الخامس عشر من شهر يوليو الجاري.