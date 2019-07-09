نتيجة الثانوية العامة 2019 لم يتحدد موعدها حتى الآن وأخبار سارة للعلمي

برغم أن بعض المواقع الإخبارية حددت موعدًا لظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 إلا أن مصدر مسئول اليوم بكنترولات الصف الثالث الثانوي أكد لليوم السابع أنه لم يتم تحديد موعد لظهور النتيجة حتى الآن، مضيفًا أن الوزارة لم تعمد إلى ذلك حرصًا على دقة سير العمل وعدم الاستعجال، والضغط على العاملين داخل الكنترول مما قد يولد بعض الأخطاء، وعن آخر أخبار التصحيح وأعمال المراجعة، أشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء فعليًا من تصحيح 11 مادة دراسية في جميع القطاعات، وهي اللغة العربية والإنجليزية والاقتصاد والإحصاء والإستاتيكا والديناميكا والتربية الدينية والأحياء والفيزياء والفلسفة والتاريخ والجغرافيا.

طلاب علمي علوم الأكثر حظًا في نتيجة الثانوية العامة 2019

ومن خلال ما تم إنجازه أكد المصدر المسئول أن طلبة علمي علوم هم الأكثر حظًا، وذلك من خلال ارتفاع نسبة نجاحهم من ناحية، ومن جهة أخرى أنهم يمثلون العدد الأكبر من الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية حتى الآن، فعلى سبيل المثال فقد تمكن 626 طالب وطالبة من تحقيق الدرجة النهائية في مادة الفيزياء في نتيجة العينة العشوائية، وهو عدد كبير لم يتحقق قبل ذلك، خاصة أن تلك المادة هي بعبع طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبة العلمية، وهي بكل تأكيد مؤشر جيد على ارتفاع مجاميع تلك الشعبة.

أما فيما يتعلق بالشعبة الأدبية فقد حققت مادة التاريخ بعد الانتهاء من تصحيحها كاملة نسبة نجاح 80%، وهي جيدة مقارنة بالشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من طلاب الأدبي نتيجة صعوبة الامتحان، وأشار المصدر أن هذا بالفعل يؤكد أن اختبارات الثانوية العامة لهذا العامة كانت في متناول الطالب المتوسط، وجاءت وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، مما يُشير إلى ارتفاع مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2019 والتي يترقبها الجميع.

كما ذكر المصدر أن أعمال المراجعة لا تقل أهمية عن التصحيح بل تزيد وأنها تتم بكل دقة وتمر بأكثر من مرحلة، من مراجعات جزئية لإجابات الطلبة داخل الورقة الامتحانية، وكذلك لتجميع الدرجات وإعادة الورقة مرة أخرى للمصححين في حالة وجود أي جزئية غير مصححة، وذلك لضمان حصول كل طالب وطالبة على حقه كاملاً ويهدف ذلك إلى تقليل التظلمات في نتيجة الثانوية العامة 2019 والتي يأخذ فحصها وقت كبير.