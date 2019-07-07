نتيجة الثانوية العامة 2019 مبشرة وتحذيرات من وزارة التربية والتعليم للطلاب

يترقب طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم نتيجة الثانوية العامة 2019 والتي من المقرر إعلانها بعد ما يُقرب من عشرة أيام من الآن، هذا وقد انتهت تقريبًا القطاعات الأربعة من تصحيح المواد الدراسية التي خاض فيها الطلبة الامتحانات هذا العام، ولا يتبقى سوى مادة علم النفس للأدبي والتي ما زالت أعمال التصحيح والمراجعة قائمة بها، بينما أنهى معلمو الرياضيات واللغة الفرنسية أعمالهم أمس السبت، وتسير أعمال الكنترول على قدم وساق من أجل محاولة الالتزام بالموعد الذي أشارت إليه بعض المصادر في وزارة التربية والتعليم وهو أحد الأيام من 16 إلى 18 يوليو.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2019

كشف مصدر مسئول بكنترولات الثانوية العامة أن النتيجة هذا العام مبشرة، وسوف تكون أفضل من الأعوام الثلاثة الأخيرة، وذلك في تصريح له لصحيفة الجمهورية، وأضاف أن ذلك لأن الاختبارات قد كانت في مستوى الطالب العادي، وكان فيها تقيد تام بمواصفات الورقة الامتحانية والتي وضعها المركز القومي المصري للامتحانات، وهذا ظهر بشكل واضح في قلة الشكاوي من الطلبة والطالبات، وأشار المصدر أن نسبة النجاح قد تخطت الـ 90% في عدد من المواد على رأسها اللغة الإنجليزية والفيزياء والجغرافيا والفلسفة.

هذا وقد كشف في ذات الوقت أن عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجات النهائية في العينات العشوائية لجميع المواد أكبر مما تحقق العام الماضي، وهذا مؤشر آخر على أن نتيجة الثانوية العامة 2019 سوف تكون أفضل من الأعوام الماضية، وردًا على استفسار بشأن ارتفاع مجاميع كليات القمة، أجاب المصدر أن هذا الأمر سابق لأوانه ولا يمكن الجزم به الآن إلا أنه في الغالب سوف تكون في نفس معدلات العام الأخير.

وزارة التربية والتعليم تُحذر طلاب الثانوية العامة

في إطار آخر وجهت وزارة التربية والتعليم تحذير لطلبة وطالبات الثانوية العامة بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على صفحات الغش، والتي تزعم أنها سوف تقوم بتسريب درجات الطلبة، وأضافت الوزارة أن ذلك غير صحيح ولن يحدث مطلقًا بينما الهدف منه هو ابتزاز الطلبة والحصول منهم على أموال والتلاعب بهم وبأولياء أمورهم، وأن النتيجة لن يستطيع أحد الحصول عليها إلا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.