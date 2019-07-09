نتيجة الثانوية العامة 2019| موعد المؤتمر الصحفي للنتيجة ومؤشرات نسبة النجاح

ينتظر طلاب الثانوية العامة المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات في 3/7/2019 ليطمئن الطلاب وأولياء الامور على مستقبل طلاب الثانوية العامة، ومعرفة الوجهة المقبلة لمرحلة التعليم الجامعي بعد عناء ومشقة المرحلة الثانوية العامة التي تعتبر من أهم المراحل التعليمية التي تحدد مستقبل الطلاب.

أخبار نتيجة الثانوية العامة 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة تعطي مؤشرات جيدة جداً وذلك بعد الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية لامتحانات الثانوية العامة، وأكدت أنه تم الانتهاء من 90% من العينة العشوائية لنتيجة الثانوية العامة والتي تعطي نتائج ومؤشرات جيدة جداً في أصعب المواد العلمية والادبية، وجاري العمل الأن على تصحيح كراسات الإجابات لامتحانات الثانوية العامة بنظام البوكليت وتنفيذ تعليمات وزارة التربية والتعليم بتحري الدقة الكاملة في تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات.

نتيجة العينة العشوائية للثانوية العامة

يمكنكم الاضطلاع على نتيجة العينة العشوائية لمادتي الكيمياء والجغرافيا والتي تعطي مؤشرات جيدة باعتبار المادتين هما الأصعب في الشعبة العلمية والأدبية وكان قد حصل عدد كبير من الطلاب على الدرجات النهائية في مادتي الكيمياء والجغرافيا.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2019

تعتبر نتيجة الثانوية العامة هي الحدث الأبرز والشاغل للرأي العام في هذا التوقيت من العام، وينتظرها الجميع في كل المحافظات لمعرفة نتيجة طلاب الثانوية العامة وتحديد مستقبل الطلاب بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في الاسبوع الأخير من شهر يوليو من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده في مقر ديوان وزارة التربية والتعليم ويتم البحث بعد ذلك عن تنسيق الثانوية العامة ودرجات القبول في الجامعات المصرية.

تنسيق الثانوية العامة

من المتوقع أن لا يكون هناك اختلافات كبيرة في التنسيق عن العام الماضي إلا في بعض الكليات والمعاهد التي يوجد عليها منافسة كبيرة يمكنكم الاضطلاع على تنسيق الثانوية العامة للعام الماضي لمعرفة الدرجات التي يحتاجها الطلاب لدخول الكليات المتاحة.

متابعة نتيجة الثانوية العامة

يمكنكم معرفة كل ما يخص نتيجة الثانوية العامة باستمرار عن طريق هذا المقال المُحدث باستمرار ويمكنكم وضع تعليق برقم الجلوس لنوافيكم بالنتيجة فور الإعلان الرسمي عنها ومتابعة أخبار النتيجة عبر موقع وزارة التربية والتعليم.