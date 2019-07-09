“نتيجة الثانوية العامة” 2019 | نسبة النجاح في العينات العشوائية لمواد الشهادة الثانوية

بخصوص “نتيجة الثانوية العامة” لعام 2018-2019، تم صباح اليوم أعتماد نتيجة العينات العشوائية في المواد الدراسية المقررة لهذا العام، حيث يبحث العديد من طلبة وطالبات الثانوية كل يوم عن كل ما يخص ظهور النتيجة من أجل الاطمئنان على نسب النجاح طبقاً للمواد التي أختارها كل طالب، وسوف نوضح نتيجة العينات العشوائية لكل مادة وعدد الطلاب الذين حصلوا علي الدرجة النهائية في تلك المواد، واليكم التفاصيل.

رابط الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2019

يتم ألاستعلام عن “نتيجة الثانوية” لعام 2018-2019 عند أعتمادها رسمياً من خلال الرابط الأتي برقم الجلوس: موقع نتيجة الثانوية العامة لعام 2019.



نسبة نجاح العينة العشوائية لمواد الثانوية العامة 2019