“نتيجة الثانوية العامة” 2019 | نسبة النجاح في العينات العشوائية لمواد الشهادة الثانوية

بخصوص “نتيجة الثانوية العامة” لعام 2018-2019، تم صباح اليوم أعتماد نتيجة العينات العشوائية في المواد الدراسية المقررة لهذا العام، حيث يبحث العديد من طلبة وطالبات الثانوية كل يوم عن كل ما يخص ظهور النتيجة من أجل الاطمئنان على نسب النجاح طبقاً للمواد التي أختارها كل طالب، وسوف نوضح نتيجة العينات العشوائية لكل مادة وعدد الطلاب الذين حصلوا علي الدرجة النهائية في تلك المواد، واليكم التفاصيل.
رابط الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2019
- يتم ألاستعلام عن “نتيجة الثانوية” لعام 2018-2019 عند أعتمادها رسمياً من خلال الرابط الأتي برقم الجلوس: موقع نتيجة الثانوية العامة لعام 2019.
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نسبة نجاح العينة العشوائية لمواد الثانوية العامة 2019
- بلغت نسبة النجاح لعينة نتيجة مادة اللغة العربية حوالي 96.5%، وحصل علي الدرجة النهائية 52 طالب وطالبة في اللغة العربية.
- بلغت نسبة النجاح لعينة نتيجة مادة اللغة الانجليزية حوالي 90.6%، وحصل علي الدرجة النهائية 120 طالب وطالبة في اللغة الانجليزية.
- بلغت نسبة النجاح لعينة نتيجة مادة الفيزياء حوالي 90.8%، وحصل علي الدرجة النهائية 626 طالب وطالب في هذه المادة.
- بلغت نسبة النجاح لعينة نتيجة مادة التاريخ حوالي 78%،وحصل علي الدرجة النهائية 59 طالب وطالبة في نفس المادة.
- بلغت نسبة النجاح لعينة نتيجة مادة الأستاتيكا حوالي 85%، وحصل علي الدرجة النهائية في هذه المادة 153 طالب وطالبة.
- بلغت نسبة النجاح لعينة نتيجة مادة الأحياء حوالي 91.5%، وحصل علي الدرجة النهائية 401 طالب وطالبة.
- بلغت نسبة النجاح لعينة نتيجة مادة علم النفس والاجتماع حوالي95%، حصل علي الدرجة النهائية 473 طالب وطالبة.
- بلغت نسبة النجاح لعينة نتيجة مادة علم الجغرافيا حوالي 94.5%، حصل علي الدرجة النهائية 430 طالب وطالبة في هذه المادة.
- بلغت نسبة النجاح لعينة نتيجة مادة علم الكيمياء حوالي 83.5%، وحصل علي الدرجة النهائية 993 طالب وطالبة في هذه المادة.
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