نتيجة الثانوية العامة 2019| نسبة نجاح الثالث الثانوي عام وانتهاء الكنترولات من تصحيح 90% من العينات العشوائية علمي وادبي

تتابعون كل جديد حول نتيجة الثانوية العامة 2019 لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، فبعد انتهاء طلاب الشعبة العلمية والأدبية من آداء امتحانات الصف الثالث الثانوي العام مطلع يونيو الجاري بدأ الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة رسميا علي المواقع الخاصة بالاستعلام مثل بوابة الثانوية العامة وأيضا موقع وزارة التربية والتعليم، كما يترقب جميع الطلاب والطالبات إعلان موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لاعتماد نتائج الطلاب وإعلان اسماء اوائل الثانوية العامة للعام الحالي، كما يتم الإعلان في المؤتمر عن نسبة نجاح الثانوية العامة لجميع الشعب “علمي رياضة، علمي علوم، ادبي”، ثم يقوم الطلاب بالبحث عن تنسيق الجامعات 2019 وتوقعات التنسيق بالدرجات والحد الأدني للكليات والمعاهد المتاحة لكل شعبة، وأيضا كيفية تسجيل رغبات الطلاب، تابعونا للمزيد.

نتيجة الثانوية العامة 2019

يتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة قريبا، ومازال الطلاب في تساؤل دائم عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019، وقد صرح خالد عبدالحكم أنه لن يتم الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثالث الثانوي إلا بعد عقد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نسبة نجاح الثانوية العامة واسماء الأوائل.

نسبة نجاح الثانوية العامة في العينة العشوائية

تم الإعلان عن نسبة نجاح الثانوية العامة بالفعل في العينة العشوائية، حيث انتهت كنترولات الثالث الثانوي من تصحيح 90% من العينات العشوائية للامتحانات للعام الدراسي الحالي، وقد كانت نسبة نجاح الثانوية العامة كالتالي:

الجغرافيا 94.9% وحصول 430 طالب على الدرجة النهائية الكيمياء 83.4% وحصول 992 طالب على الدرجة النهائية

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بوابة الثانوية العامة

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر بوابة الثانوية العامة من خلال الرابط المباشر، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب، وفور البحث عن النتيجة تظهر درجات الطالب في كافة المواد التي ادي الامتحان بها، ويكتب “غ” اي غائب علي المواد التي لم يحضرها والتي يجب عليه امتحانها في الدور الثاني.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

يتم تحديد موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 بعد انتهاء الكنترولات من تصحيح العينات العشوائية للاوراق الامتحانية الخاصة بطلاب الثالث الثانوي، ثم يتم تصحيح باقي الأوراق الامتحانية ومراجعتها ورصد درجات الطلاب وتحديد الأوائل في كافة الشعب، ثم يتم تحديد موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان اسماء الأوائل ونسبة نجاح الثانوية العامة ليتم تحديد موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 رسميا لجميع المحافظات عبر بوابة الثانوية العامة