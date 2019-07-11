نتيجة الثانوية العامة 2019 | هنا رابط النتيجة برقم الجلوس وموعدها ظهورها ونسبة نجاح العينات العشوائية

يترقب جميع الطلاب والطالبات، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، وسط حالة من القلق والترقب وعدم الإستقرار النفسي، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء أعمال الكنترولات العامة من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2019 لجميع المواد، ويجري حاليًا أعمال مراجعة ورصد الدرجات، وذلك تمهيدًا لإعلانها خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإعلان أسماء الثانوية العامة 2019 على مستوى الجمهورية، وايضًا إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس وذلك عبر موقعها الاليكتروني.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

وصرح الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بأنه تم الانتهاء من تصحيح العينات العشوائية لجميع المواد، موضحًا أنه خلال نهاية الأسبوع المقبل سيتم الانتهاء من أعمال التصحيح وإرسال النتيجة للكنترول العام، ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس، وذلك عقب انتهاء الكنترولات من رصد النتيجة بشكل دقيق وترتيب أسماء الأوائل على مستوى محافظات الجمهورية، وتتيح وزارة التربية والتعليم للطلاب إمكانية الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس من خلال الموقع الإلكتروني”وزارة التربية والتعليم“.

نتيجة العينة العشوائية لامتحانات الثانوية العامة 2019

واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة العينة العشوائية لاجابات امتحان بعض المواد للعام الدراسي الحالي 2018 / 2019، والتي هي كالتالي:

نسبة نجاح العينة العشوائية في مادة الفيزياء 85.4%.

نسبة نجاح العينة العشوائية فى مادة الأحياء 91.5%.

نسبة نجاح العينة العشوائية في مادة اللغة العربية 96.5%.

نسبة نجاح العينة العشوائية في مادة التاريخ 78.2%.

نسبة نجاح العينة العشوائية في مادة الفلسفة 94.1%.

نسبة نجاح العينة العشوائية فى مادة علم النفس والاجتماع 95.5%.

ويجري خلال الأيام المقبلة الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح بشكل عام لجميع المواد الدراسية ومراجعتها تفصيلًا مرة أخرى.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

وكان خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قد صرح سابقًأ خلال مؤتمر صحفى؛ أنه تم رصد 976 مخالفة خلال ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2019 منذ بدئها وحتى نهايتها، مشيرًا لأنه تم رصد حالات تعدي على مراقبين باللجان وايضًا حالات غش جماعى.