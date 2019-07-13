ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي من موقع اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم

لقد تم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي وقد بلغت نسبة النجاح 78% اليوم السبت الموافق 13 يوليو اعتماد من قبل وزير التربية والتعيم وسوف يقوم سيادته بإعلان اسماء أوائل الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.

وبعد طول انتظار وقلق وتوتر من طلبة وطالبات الثانوية العامة في ترقب موعد اعتماد نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي 2019، كشف لنا مسئول بوزارة التربية التعليم أن نتيجة الثانوية العامة سيتم اعتمادها غدا السبت الموافق 13 يوليو بمؤتمر صحفي سيعقد بمقر وزارة التربية والتعليم ومن خلاله سيقوم سيادته باعتماد نتيجة ثالثة ثانوي 2019 وإعلان اسماء أوائل الثانوية العامة علمي وأدبي ويليها مباشرة سيتم رفع نتيجة الثانوية عبر موقع الوزارة واليوم السابع ومصراوي.

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2019

لقد نشرت جريد اليوم السابع عبر صفحتها الرسمية منذ قليل بأنها تملك حق نشر نتيجة الثانوية العامة 2019 ويستطيع الطلاب بجميع محافظات الجمهورية الحصول على نتيجة ثالثة ثانوي بالدرجات والمجموع الكلي إلكترونيا من اليوم السابع وذلك يوم الأحد القادم الموافق 14 يوليو 2019 وستكون متاحة بجميع المدارس يوم الأثنين.

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برقم الجلوس نتيجة ثالثة ثانوي 2019

لقد مرت امتحانات الثانوية العامة بسلام تام ودون تلقي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور بالإضافة إلى أن امتحانات الصف الثالث الثانوي علمي وأدبي كانت جيدة إلى حد ما، وقد حرص وزير التربية والتعليم بضرورة الدقة في تصحيح أوراق الطلاب وأيضا المراجعات ورصد الدرجات.

لقد صرح مسئول بوزارة التربية والتعليم بانتهاء جميع أعمال الكنترول وسيتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 علمي وأدبي في القريب العاجل ستكون متاحة برقم الجلوس عبر موقع اليوم السابع وموقع الوزارة عقب اعتمادها رسميا.