الآن نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة “بوابة مركز المعلومات”

ساعات قليلة وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث تعيش الأسر المصرية حالة من القلق والخوف لحين ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2019، لأن مستقبل الطالب مرتبط بتلك النتيجة، فهي تُعد من أهم مراحل التعليم في حياة كل طالب وطالبة، هذه المرحلة تُحدد دخول الطاليات كليات القمة أو المعاهد، نتيجة لما يحصل عليه من مجموع، فمن خلال موقعنا موقع “كلمة دوت أورج” نتمنى للجميع النجاح والحصول على أفضل الدرجات للالتحاق بالكلية الذي يرغب بها كل طلاب الثانوية العامة.

نتيجة الثانوية العامة 2019 :-

اليوم السبت الموافق 13_7_2019 سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة لهذا العام في أخر اليوم، بعد انتهاء الطلاب من تأدية الامتحانات، والانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات إلكترونياً ويدوياً، حيث من المُقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي إلكترونياً يوم الأحد بعد المؤتمر الصحف الذي يُعقد في مقر الوزارة، ثم يتم استلام مديري المديريات التعليمية نتائج الثانوية من الكنترولات لكي تصل في موعدها المنتظر وهو يوم الإثنين القادم من هذا الأسبوع في جميع المدارس، لمعرفة كافة الطلاب النتائج الخاصة بها.

والجدير بالذكر أكدت عدة مصادر أن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام أفضل بكثير من العامين الماضيين، حيث بلغت نتيجة العينات العشوائية الذي تم اعتمادها من قبل الوزير في بعض المواد نسبة نجاح عاليه قد تصل إلي 90%.

تحديث:

أعلنت وزارة التربية والتعليم مساء يوم السبت نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018_2019، حيث بلغت نسبة نجاح الطلاب هذا العام 78.6%، وللحصول على النتيجة اضغط على الموقع الإلكتروني للوزارة.

روابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2019 :-

عند الإعلان عن نتيجة الثانوية يمكنك الاستعلام عنها من خلال الدخول لرابط موقع وزارة التربية والتعليم، أو عبر بوابة الثانوية العامة، من خلال دخول الرقم السري الخاص بالطالب، وتحديد القسم، والضغط على عرض النتيجة.

تعرف على حقيقة تسريب نتائج الثانوية العامة لهذا العام :-

ترددت أخبار تُفيد بتسريب نتيجة الثانوية العامة 2019حيث تسبب هذا الخبر بزعر وخوف الطلاب وأولياء الأمور، ثم أعلن مجلس الوزراء المصري إنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم لمعرق الحقيقة حول هذا الخير، ثم ردت الوزارة برئاسة الدكتور “طارق شوقي” مؤكد أن هذا الخبر غير صحيح نهائياً ولا يتم تسريب نتيجة الصف الثالث الثانوي، وأن تم اختيار مجموعو من الأشخاص مسؤولين عن الكنترولات بعناية شديدة حتي لا يحدث تلك الأمر، وأن النتيجة تمر بخطة محكمة للغاية يصعب تسريبها على الإطلاق.

سوف ننقل لكم كل ما هو جدد خاص بأخبار النتيجة حتي يتم الإعلان عنها، وبالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب وتحقيق ما تتمنوه.