نتيجة الثانوية العامة 2019 اعتمدها وزير التربية والتعليم رسمياً.. إليكم رابط اليوم السابع للنتائج

ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة الثانوية العامة لمعرفة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في أهم المراحل التعليمية والتي تحدد مستقبل كل طالب، وتعيش جمهورية مصر العربية حالة من الترقب والانتظار لمعرفة نتيجة الثانوية العامة من الطلاب وأولياء الأمور لحصد النتيجة فور ظهورها والإعلان عنها رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

الخريطة الزمنية للنتيجة

يعتمد وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة اليوم السبت وذلك بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح وتجميع الدرجات وحصد التقديرات للشعبة العلمية والأدبية، ويتم عقد مؤتمر صحفي غداً الأحد ليعرض وزير التربية والتعليم نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية والأدبية وإعلان أسماء أوائل الطلاب.

ويتم عرض النتيجة في المدارس يوم الاثنين ليحصل الطلاب على النتائج بشكل رسمي ونهائي من المدرسة التابع لها كل طالب، ويتم فتح باب التظلمات أمام الطلاب بداية من الثلاثاء لكل من يشعر بالظلم أو أن هناك خطأ في النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة

نوفر لكم رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة للاستعلام عن النتيجة فور الإعلان الرسمي عنها من وزير التربية والتعليم واعتماد النتيجة رسميا ورفعها على موقع بوابة الثانوية العامة لمعرفة النتيجة برقم الجلوس، ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر موقع اليوم السابع للنتائج الذي أعلن أنه سيعرض النتيجة برقم الجلوس ويمكنكم الأن التسجيل في النتيجة لتصلكم النتيجة فور الإعلان عنها رسميا.

سجل بياناتك كاملة وستحصل على النتيجة فور الإعلان عنها عن طريق موقع اليوم السابع لنتائج الثانوية العامة.

تحديث بآخر أخبار النتيجة

يتم إعلان أوائل الطلاب أولاً وتكون النتائج متاحة على المواقع التي لها حق إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس غداً وتكون رسمياً في المدارس الاثنين 15 يوليو 2019.