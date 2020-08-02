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نتيجة الثانوية العامة 2020 وإعلان الأوائل الثلاثاء المقبل ومؤتمر الوزارة الأربعاء

بواسطة محمود عادل
نتيجة الثانوية العامة 2020 وإعلان الأوائل الثلاثاء المقبل ومؤتمر الوزارة الأربعاء نتيجة الثانوية العامة 2020 وإعلان الأوائل الثلاثاء المقبل ومؤتمر الوزارة الأربعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم قبل إجازة عيد الأضحى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 ستكون عقب العودة من الإجازة بنحو 48 ساعة.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية

وأكدت مصادر من داخل الوزارة بأنه من المنتظر الغعلان عن النتيجة بالإضافة إلى الإفصاح عن أوائل الثانوية العامة عن العام الدراسي 2019-2020 يوم الثلاثاء المقبل والذي يوافق 4 أغسطس 2020، على أن يشهد اليوم التالي له الأربعاء 5 / 8 / 2020 مؤتمر الوزارة للكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة.

1 امتحانات في ظروف استثنائية على النظام التقليدي
2 نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء المقبل

امتحانات في ظروف استثنائية على النظام التقليدي

والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي المنتهي 2019-2020 قد شهدت ظروفاً استثنائية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، الأمر الذي تطلب جهوداً كبيرة من وزارة التربية والتعليم من أجل المحافظة على أبنائهم من الطلاب والطالبات من خطر الإصابة بالفيروس، حيث قامت الوزارة بالتالي:

  • تعقيم لجان الامتحانات قبل بداية عملية امتحانات الثانوية العامة.
  • تنظيم اللجان محافظةً على التباعد الاجتماعي.
  • توفير أفراد من أطقم الرعاية الصحية اللازمة وتفير عربات الإسعاف تحسباً للظروف الطارئة وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية.
  • توفير أجهزة استشعار درجة الحرارة لقياس درجات الحرارة الخاصة بكل من الطلاب والطالبات والمراقبين وكذلك كل المشاركين في عملية امتحانات الثانوية العامة 2020.
  • توفير معقمات الأيدي داخل لجان الثانوية العامة.
صورة من تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة
صورة من تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة
قياس درجة الحرارة بلجان الثانوية العامة
قياس درجة الحرارة بلجان الثانوية العامة
تنظيم عملية الدخول للجان امتحانات الثانوية العامة لتطبيق التباعد الاجتماعي
تنظيم عملية الدخول للجان امتحانات الثانوية العامة لتطبيق التباعد الاجتماعي

لتنتهي عملية تنظيم امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي بنجاح، لنصبح الآن على أعتاب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 والتي تفصلنا عنها أيام.

نتيجة الثانوية العامة 2020 الثلاثاء المقبل

أشارت مصادر من داخل أروقة وزارة التربية والتعليم إلى ان يوم الثلاثاء المقبل سيشهد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة وسيشهد كذلك الكشف عن اوائل الثانوية العامة من الطلاب والطالبات، وأشارت المصادر إلى المعلومات التالية:

  1. بلغ عدد الأوائل من الطلاب والطالبات ما يتجاوز نحو 30 طالب وطالبة من مختلف الكنترولات.
  2. تخطت نسبة النجاح الخاصة بالعام الحالي مثيلتها التي سجلت في العام الفائت والتي بلغت 79%.
  3. استفاد من درجات الرأفة نحو 70 ألف طالبة وطالبة ممن أدّوا امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.

ومن المنظر أيضاً أن تعقد الوزارة مؤتمراً يوم الأربعاء المقبل 5 من شهر أغسطس الجاري 2020 لتوضح تفاصيل نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي المنتهي من نسب نجاح وغير ذلك.

محمود عادل

طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، نائب رئيس اتحاد وقائم باعمال رئيس الاتحاد سابقاً، كاتب محتوى بصورة وافعية ومبسطة للحرص على إيضاح المعلومة للقارئ دون الإخلال بمضمونها.

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