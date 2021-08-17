نتيجة الثانوية العامة 2021 ظهرت الآن برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2021 تعتبر من أهم الأحداث التي ينتظرها الكثير من شعب مصر كل عام، فكلنا يعلم مدى أهمية نتيجة الثانوية العامة لدى طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي وكذلك أولياء الأمور، وذلك لما تحدده من مصير كل طالب ومستقبله الدراسي، فمن المعروف أنه قد تم الإنتهاء من امتحانات الصف الثالث الثانوي في الثاني من أغسطس الجاري، وقد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي ظٌهر اليوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس لعام 2021، وسوف يحضر هذا المؤتمر كلاً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاضافة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يتم من خلاله بث مباشر لكل ما يتعلق بنتيجة الثانوية العامة 2021، بدايةً من نظام الامتحانات الجديد، وكذلك طريقة تصحيح الإجابات، مروراً بالإعلان عن أوائل الطلبة هذا العام، وكذلك عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات ونسبة النجاح والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات لعام 2021.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 من رابط وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء، ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 رسمياً من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده ظُهر اليوم، هذا المؤتمر الذي أعلن فيه الدكتور طارق شوقي عن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2021 والذي بلغ نحو (408 ألف) طالب وطالبة، وأنه قد تم تصحيح الأجابات الكترونياً هذا العام، باختلاف الأعوام الماضية، حيث أعلن أن نسبة النجاح هذا العام بلغت نحو74% كنسبة عامة، مشيراً إلى أن هذه النسبة مرضية تماماً، وخاصة مع النظام الجديد.

وقد تمت امتحانات الثانوية العامة 2021 هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك للحماية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، حفاظاً على سلامتهم، كما أنه تم تأمين لجان الامتحانات وتعقيمها بشكل مستمر بعد كل امتحان، أما عن الامتحانات هذا العام، فقد جاءت في مستوى الطالب المتوسط، سواء كان لطلبة القسمين أو طلبة المرحلة الواحدة، وقد تمت الامتحانات من خلال التابلت و طريقة ام سي كيو.

ملخص المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم

بدأ البث المباشر للمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم في تمام الساعة الواحدة والربع من ظهر اليوم، حيث حضر المؤتمر السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وقد بدأ الدكتور طارق شوقي كلمته قائلاً أن دفعة الثانوية العامة هذا العام 2021 تسمى بـ”الدفعة التاريخية” ، وذلك لما شهدته من تغييرات كبيرة في النظام التعليمي الجديد، كما صرح شوقي أن نسبة النجاح جاءت معقولة جداً، حيث بلغت نسبة النجاح العامة نحو74%، كما بلغت نسبة النجاح لشعبة علمي علوم نحو 76%، وشعبة علمي رياضيات نحو 76%، أما عن الشعبة الأدبية فقد بلغت نحو 70%، كما ذكر أن الوزارة تمتلك غرفة عمليات ضخمة جداً، بدون تدخل أي عنصر بشري في عمليات التصحيح، مشيراً إلى أنه تم تحويل نحو (582) حالة غش للنيابة العامة للتحقيقات وفقا للجراءات القانونية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 عن النتيجة برقم الجلوس

كما صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي، أن نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتم إعلانها عبر موقع الوزارة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، وأنه سيتم إعلانها في تمام الساعة الثانية والنصف على موقع اليوم السابع، وأشار إلى أن عمليات التصحيح الإلكتروني تمت من خلال (400) من رجال التعليم هذا العام، وأن الدور الثاني للثانوية العامة سيبدأ من 4 سبتمبر المقبل، وفي ظل التطورات الجديدة في النظام التعليمي، فقد وفرت الوزارة ما يبلغ نحو 2 مليون تابلت للطلاب، وأخيراً يشكر الدكتور طارق شوقي الطلاب، مشيراً أنه لا داعي للقلق ولا مقارنة هذا العام بالأعوام الماضية بالنسبة لمجموع الدرجات، لأن هذا العام مختلف حتى في التنسيق، لذلك أطلق عليهم ” الدفعة التاريخية” للثانوية العامة.

كما جاءت كلمة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي في البداية مهنئاً جميع الطلاب، وقد صرح أن 650 ألف طالب ثانوية عامة تم استلامها من وزارة التربية والتعليم، وأنها أمانة تسليم وتسلم، مهنئاً جميع الطلاب لمرورهم بظروف إستثنائية خاصة جداً، ليست فقط على مستوى جمهورية مصر العربية، بل على مستوى العالم كله، في ظل جائحة كورونا، كما تقدم بالتهنئة لأولياء أمور الطلاب، وذكر أنه لا داعي للقلق من القبول في الجامعات، مصرحاً أنه يوجد ما يقرب من (307) مؤسسة تعليمية موجودة حالياً، منها 27 حكومية، 30 جامعة خاصة وأهلية، 185 معهد خاص، كما ذكر أن وزارة التعليم العالي تسعى لتوفير أكثر الأماكن للطلاب في الجامعات، مطمئناً الطلاب بوجود أماكن لهم في الجامعات هذا العام.

فتح باب التنسيق للمرحلة الأولى 2021

صرح خالد عبد الغفار، أن هذا العام الأول في تاريخه، أن يتم فتح باب التنسيق لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى، وذلك بدءاً من السبت المقبل 21 أغسطس، على أن يستمر لمدة 5 أيام يستطيع الطالب خلالها كتابة الرغبات الخاصة به والتعديل عليها قبل انتهاء الخمس أيام المحددة، وقال أيضاً أن ما شهده قطاع التعليم العالي خلال السنوات الست الماضية لم يحدث على مدار 50 عام، وصرح أيضاً أن هناك انخفاض في الحد الأدنى للمرحلة الأولى، مما يؤدي إلى انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات، ويتوقع حدوث ما يقرب من 10% انخفاض عن العام الماضي، ووجه كلمته لجميع الطلاب قائلاً: ليست القصة قصة مجموع، ولكن يجب أن تعرف هدفك وميولك الدراسي، ويمكن للطلاب تقديم رغباتهم من خلال موقع الوزارة، أو من خلال زيارة أي من الجامعات.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في آخر المؤتمر، هذة لحظة تاريخية وذلك لما أعادته للتعليم من رونقه عن الأعوام الماضية.

أوائل الطلبة هذا العام 2021 “الدفعة التاريخية” للثانوية العامة

ومن خلال المؤتمر، أعلن الدكتور طارق شوقي عن أسماء الطلاب الأوائل والذين بلغ عددهم نحو 47 طالب وطالبة، حيث جاءت الطالبة الأولى على الجمهورية بمجموع درجات (404)، شعبة علمي علوم من مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، كما جاءت الأولى على شعبة علمي رياضيات بمجموع درجات(404) والثاني (403)، الأولى على الشعبة الأدبية مجموع درجات (388)، أما عن طلاب الدمج فكانت الأولى حصلت على مجموع درجات بلغ نحو(408)، والأولى على المكفوفين (397.5)، الأول على مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem حصل على مجموع درجات (665.24)، والثاني (658).

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس

يبحث الكثير من الطلبة والطالبات على شبكة الانترنت عن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، لذلك سوف نختصر لكم الطريق و نوفر عليكم الجهد، ونقدم لكم رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لذلك يجب معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي أوضحها لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج، الذي يبذل أقصى ماعنده لتقديم نتائج مشرفة يرحب بها جميع الزوار الكرام، لذا تابعوا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي وكذلك أولياء الأمور، للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 إليكم الخطوات بالتفصيل كما يلي:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم. قم بادخال اسمك. اكتب رقم جلوسك. سجل بريدك الإلكتروني. اضغط على سجل الآن.

بعد ذلك سوف تتمكن من الحصول على نتيجة الثانوية العامة2021، من خلال اليوم السابع، شاملة درجات كل مادة وكذلك مجموع الدرجات الكلي، والنسبة المئوية، متمنين للجميع النجاح والتوفيق والسداد.