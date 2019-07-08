نتيجة الثانوية العامة2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم| تعرف على موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي

نتيجة الثانوية العامة 2019 الذي اقترب موعد ظهورها، وبحد اقصى ستظهر يوم الإثنين 15 يوليو الجاري، حيث كشف خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات، بأنه متوقع الاعلان عن نتيجة الثالث الثانوي نهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى يوم الإثنين، كما انتهت الكنترولات من تصحيح مواد أول اسبوعين، وبدأت أعمال تصحيح مواد الأسبوع الثالث والرابع، وبعد الانتهاء من عمليات التصحيح جميعها، تبدأ أعمال المراجعة والتصحيح ووضع الدرجات والنتائج النهائية وتحديد الأوائل، كما تسير عمليات التصحيح في الكنترول بهدوء واتقان، ليحصل كل طالب على حقه بالكامل، والجدير بالذكر بأن امتحانات الثانوي العام انتهت يوم 3 يوليو الماضي، وسنقدم لكم الآن رابط الحصول على النتيجة فور ظهورها، وخطوات الحصول عليها وموعد ظهورها.

والجدير بالذكر أنه سيتم الاعلان عن اوائل الصف الثالث الثانوي 2019، فور اعتماد النتيجة رسميا من وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، كما أكد الدكتور خالد عبد الحكم بأنه تم التعامل مع كل حالات الغش بشكل قانوني، وأضاف أن غلاف الورقة الامتحانية عليها كود الطالب، وموجود في كل صفحات كراسة الطالب، وبأن اتهام تغيير البوكليت للطالب غير صحيح بالمرة.

نتيجة الثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

ستظهر نتيجة تالته ثانوي 2019 برقم الجلوس على بوابة الثانوية العامة، وموقع وزارة التربية والتعليم، وقد تخصص الوزارة رابط مباشر للنتيجة فور ظهورها، كما أوضح عبد الحكم بأنه تم رصد أكثر 976 حالة غش في الثانوية، منها محاولة نشر أجزاء من الامتحان على الإنترنت، والغش الإلكتروني، ومحاولة تمزيق كراسة الامتحانات، والهروب، وانتحال شخصية طالب لأداء الامتحان بدلا منه، وتم التعامل معها بشكل قانوني وتم الانتهاء من التحقيقات في عدد كبير منهم، واستطاعت وزارة التعليم هذا العام، منع التسريب لامتحانات هذا العام.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019

انتهت امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم الأربعاء الماضي، وأدى 669،749 طالب وطالبة الامتحانات هذا العام، منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية، و 118،170 طالب وطالبة في الشعبة العلمية رياضيات، و و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية علوم، كما بلغت عدد لجان المراقبة في المحافظات 11 لجنة، وتحظى النتيجة في الكنترولات بالسرية التامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019

سنقدم لكم روابط الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي 2019 برقم الجلوس، ويتم الحصول على النتيجة كاملة بالدرجات والمجموع عبر الموقع الإلكتروني.

قم بفتح رابط موقع وزارة التربية والتعليم، ورابط بوابة الثانوية العامة.

كتابة رقم الجلوس.

اختبار الشعبة العلمية أو الأدبية والتخصص.

الضغط على بحث أو إظهار النتيجة.

من المتوقع أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2019 هذا العام، أعلى من العام السابق ونسبة النجاح أعلى، وذلك حسب تحليل العينات العشوائية للامتحانات، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.