رسمياً نتيجة الثانوي الفني 2019| اعتماد النتائج بنسبة نجاح 62%: رابط نتائج الدبلومات الفنية برقم الجلوس بوابة التعليم الفنى

نرفق إليكم خلال التقرير التالي نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس اليوم السابع، وذلك عبر بوابة التعليم الفنى التابعة لقطاع التعليم الفنى والذي نرفق إليكم رابط الاستعلام الخاص بها، كما نتعرف سوياً علي أسماء الأوائل التي تم الإعلان عنها في مؤتمر وزارة التربية والتعليم الفني اليوم رسمياً، كما تم الإفصاح عن نسبة نجاح الطلاب بالنظامين الخمس سنوات والثلاث سنوات في الثانوي الفني والتي وصلت 62 بالمئة، وهناك أعداد كبيرة ستقوم بتأدية الدور الثاني الدبلومات الفنية 2019.

تم انتهاء مؤتمر اعتماد النتائج للتعليم الفني عصر اليوم، وقد أعلن الوزير نسبة نجاح الطلاب بالنظامين 5 سنوات و3 سنوات أنها 62%، وقد أعلن أسماء الأوائل، وبعدها شرع المختصون في رفع درجات الطلاب عبر موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، وسيمكنكم الحصول علي نتيجة دبلوم تجارة، ودبلوم صنايع، وزراعة بكل سهولة من خلال الرابط الذي نرفقه إليكم.

تمكن اليوم كثير من طلاب التعليم الفني بنظامين الثلاث والخمس سنوات من استعلام نتيجة دبلوم التجارة والصنايع، وكذلك الزراعة، وهناك بعض الطلاب واجهتهم مشاكل، فيمكنكم بكل سهولة عن طريق الرابط المرفق إليكم الخاص بموقع بوابة التعليم الفنى الاستعلام عن نتائج الدبلومات بكل سهولة.

مؤتمر وزارة التربية والتعليم لإعلان النتائج

قد صرح السيد الدكتور مجاهد أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي صباح يوم الإثنين الذي يوافق 1-7-2019 لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس رسمياً، وخلال ذلك المؤتمر سيتم تحديد نسبة نجاح كافة الشعب بالثانوي الفني، مثل نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي، وكذلك نتيجة الدبلوم التجاري، والدبلوم الزراعي، وكذلك نتيجة الفندقي، وسيتم كذلك إعلان أسماء الأوائل للنظامين خمس سنوات وثلاث سنوات.

قام السيد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور محمد مجاهد بتصريح أن اليوم الإثنين 1 يوليو هو اليوم المنشود لإعلان نتائج التعليم الفني رسمياً، حيث ستصبح النتائج متاحة للطلاب مساء اليوم بعد انتهاء عقد المؤتمر الصحفي، وسيمكن للجميع بالنظامين الخمس سنوات وثلاث سنوات الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بوابة التعليم الفني

يستطيع كافة الطلاب فور إعلان النتيجة الاستعلام عنها من خلال الرابط التالي:

يجب الدخول علي الرابط السابق، وذلك فور إعلان النتيجة رسمياً للاستعلام عن نتيجة الدبلومات 2019 بكافة شعبها، عن طريق اختيار الشعبة وإدخال رقم الجلوس، كما أننا نقدم إليكم خدمة الحصول علي النتيجة فور ظهورها، فيمكنكم ترك رقم الجلوس والبيانات الخاصة بكم والشعبة في تعليق، وسنقوم بالرد عليكم بها فور ظهورها رسمياً.

يجب علي كافة الطلاب الانتظار قليلاً، حيث أن المؤتمر منعقد حالياً وسينتهي خلال ساعة أو ساعتين من الآن، وبعدها سنتعرف علي أسماء الأوائل، وسنتمكن من عملية الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني برقم الجلوس والاسم لكافة الشعب، ونتابع معكم أخر التطورات علي مدار الساعة.

ظهور نتيجة الدبلومات 2019

تم انتهاء المؤتمر الصحفي المنعقد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، وقد تم إعلان نسبة النجاح بنسبة 62 بالمئة من إجمالي الطلاب الحاضرين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، كما تم إعلان أسماء الأوائل الذين وصل عددهم 31 طالب وطالبة، مقسمين إلي سبع طلاب، وأربع وعشرون طالبة.

أظهرت تلك النسب كافة التخصصات في مختلف الشعب الفنية، والتي تظهر تفصيلياً عدد الطلاب ونسب النجاح.