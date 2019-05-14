نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات وزارة التربية والتعليم

ينتظر أولياء الأمور وطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية الإعلان عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني لجميع المحافظات، وكانت وزارة التربية والتعليم أوضحت أنه سيتم ظهور نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 خلال الأسبوع المقبل ولكن لم تحدد يوماً بتاريخه، وذلك لاستمرار اللجان في عمليات تصحيح أوراق طلاب الثاني الإعدادي ولم تنتهي حتى الآن من عمليات المراجعة.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج مرحلة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي 2019 وذلك ليتمكن أولياء الأمور والطلاب من الحصول على نتائجهم برقم الجلوس والاسم، وسوف نوفر لكم روابط معرفة نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي

في ذات السياق أوضح السيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن الطلاب والطالبات قد انتهوا من امتحانات الترم الثاني يوم الخميس الماضي وقد بدأت اللجان على الفور بالدخول في عملها من تصحيح ومراجعة أوراق طلاب وطالبات الثاني الإعدادي تمهيداً لإعلان النتائج.

والجدير بالذكر أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس محافظة القاهرة سيتم الإعلان عنها قريباً عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، مثلما تم الإعلان عن نتائج المرحلة الابتدائية 2019 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي وذلك من أيام قليلة.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019

من خلال الدخول عبر روابط مواقع مديريات التربية والتعليم لكل محافظة يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2019 برقم الجلوس فور الإعلان عنها.

سنعمل على توفير الروابط الأخرى في أقرب وقت ممكن وقت إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي برقم الجلوس 2019 عبر مواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.