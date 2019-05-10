روابطـ نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2019 الترم الثاني موقع مديرية التربية والتعليم

يود جميع أولياء الأمور والتلاميذ الحصول على نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2019 الترم الثاني برقم الجلوس، وذلك بعد أن انتهت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الخامس والسادس ابتدائي بجميع المحافظات المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، وتشتد عمليات البحث الآن عن معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي ٢٠١٩ الترم الثاني برقم الجلوس والاسم من خلال الإنترنت.

وفي عصرنا الحديث ومع التقدم في التكنولوجيا أصبح نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثاني يمكن الحصول عليها الآن من خلال الإنترنت بضغطة زر واحدة وذلك يكون عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو مواقع مديريات التربية والتعليم بكل محافظة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019 الترم الثاني

هذا ويمكنكم متابعة أهم وأخر الأخبار عن نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2019 الترم الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بكل محافظة في مصر، حيث تقوم هذه المواقع بنشر كافة الأخبار والتفاصيل عن موعد إعلان النتائج.

وكانت اللجان المختصة بتصحيح أوراق طلاب الصفوف الابتدائية قد بدأت في عملها منذ أول يوم انتهت فيه التلاميذ من اختبارات الفصل الدراسي الثاني أخر العام، وجاري الآن العمل على سرعة الانتهاء من جميع هذه الأعمال ومن ثم يتم عمل التدقيق اللازم لرصد درجات الطلاب تمهيداً لإعلان نتيجة خامسة ابتدائي 2019.

نتيجة الصف السادس الابتدائي ٢٠١٩ الترم الثاني

نرفق بين أيديكم الآن جميع روابط مواقع مديريات التربية والتعليم، والتي من خلالها سيتم معرفة نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس 2019، نتيجة الصف الخامس الابتدائي ٢٠١٩ برقم الجلوس محافظة القاهرة, الإسكندرية, القليوبية, المنيا, الشرقية، نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 برقم الجلوس محافظة الجيزة, البحيرة, الفيوم, المنوفية وباقي المحافظات المصرية.

مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة المنوفية هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية هنـــا

مديرية التربية والتعليم محافظة الإسماعيلية هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة بني سويف هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة السويس هنا

مديرية التربية والتعليم البحر الأحمر هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة البحيرة هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة كفر الشيخ هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة الدقهلية هنـــا

مديرية التربية والتعليم محافظة سوهاج هنـــا

مديرية التربية والتعليم محافظة قنا هنـــا

مديرية التربية والتعليم محافظة أسوان هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة المنيا هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة الأقصر هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة دمياط هنا

مديرية التربية والتعليم محافظة مطروح هنا

أسرة موقع كلمة دوت أورج تتمنى لجميع التلاميذ التوفيق والنجاح، وسوف نرصد أيضاً المزيد من الأخبار والتفاصيل الجديدة بخصوص ظهور نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي الترم الثاني 2019، تابعوا معنا عبر قسم أخبار التعليم، كما يمكنكم ترك تعليق لنا يحمل الاسم ورقم الجلوس وذلك لسهولة التواصل معنا لجلب النتيجة فور ظهورها إن شاء الله.