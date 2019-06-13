جاءت نتيجة الدبلومات الفنية 2019 تجاري وصناعي وزراعي وفندقي نظام 5 و3 سنوات ليهتم بها جميع طلابها وطالباتها، وجاءت عمليات البحث لتنصب حول موقع بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم، الجميع يتأهب الآن اللحظات الأخيرة والتي بدأ العد التنازلي بها من أجل أعتماد تلك النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، وبعدها سيتم فتح الستار عن النتيجة عبر الموقع المذكور أعلاه ورابطه متواجد أدناه، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

لعل الجميع يعلم جيدًا أن جميع أوراق الامتحانات تم الإنتهاء من تصحيحها، كما تم الانتهاء من عملية المراجعة والتدقيق، ومن ثم إرسال كشوف أسماء الناجحين والراسبين في نتيجة الدبلومات الفنية تجاري وصناعي وزراعي وفندقي نظام 5 و3 سنوات إلى موقع بوابة التعليم الفني من أجل إعلانها، علمًا بأن تلك النتيحة سيتم ظهورها ابتداءً من منتصف شهر يونيو الحالي.

موقع بوابة التعليم الفني

أعلن طارق شوقي، أن موقع بوابة التعليم الفني هو المسؤول الأول والأخير في إعلان نتيجة الدبلومات الفنية، كما أكد سيادته ان هناك مواقع رسمية أخرى ستقوم بنفس المهام وعلى رأسهم موقع اليوم السابع ومصراوي، كما ناشدت وزارة التربية والتعليم بعدم الانصياع وراء المواقع الأخرى التي تؤكد أنها تملك نتيجة الدبلومات الفنية، وهذا غير صحيح بالمرة.

مرت امتحانات هذا العام سالمة دون وجود تسريب للامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن تلك الامتحانات شاهدت أقل حالات من الغش والشغب بمقارنتها بالأعوام السابقة، كما تم التعامل مع تلك الحالات بالقانون طبيقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

أما عن تنسيق الدبلومات الفنية، سيتم إعلانه سريعًا بعد ظهور نتائج التعليم الفني، وسيتم أيضًا إعلان تنسيق الكليات العامة والخاصة مع تنسيق الثانوية العامة.