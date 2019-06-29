أخبار نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم (صناعي – زراعي – تجاري – تمريض) natega fany emis gov eg اخبار تنسيق الدبلومات 2019

تتابعون في هذه المقالة المميزة نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس، حيث يترقب طلاب شهادة الدبلومات الفنية بالسنة النهائية نظام 3 و5 سنوات ظهور نتائج الشهادات للعام الحالي الدور الأول للترم الثاني، وثم معرفة تنسيق الدبلومات الفنية والكليات الحكومية والخاصة والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية لجميع الشعب والتخصصات والحد الأدني للقبول والتسجيل، يجري الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة القادمة، تحديدا منتصف الاسبوع، ويتم استظهار النتائج عبر المواقع الرسمية للاستعلام وأيضا عبر بوابه التعليم الفني نتيجه الدبلومات 2019 الإلكترونية، تابعونا علي موقعنا كلمة دوت اورج للمزيد حول نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس وأيضا عن نتيجة تنسيق الدبلومات 2019 لكافة الشعب والتخصصات والكليات الحكومية والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الفنية.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم

تم الإعلان عن موعد ظهور نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 الترم الثاني رسميا وذلك نهاية شهر يونيو الجاري حتي أول اسبوع من يوليو الجاري، ثم تقوم الوزارة بفتح باب التظلمات علي نتيجة الدبلومات الفنية رسميا، تابع هذه المقالة لمغرفة جميع الخطوات التي تحدث فور ظهور النتيجة رسميا.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة دبلوم صنايع 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية رسميا بالاسم ورقم الجلوس فقط لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني المصرية علي موقعها الرسمي علي الانترنت، وأيضا عبر بوابة التعليم الفني وبوابة مركز المعلومات، وسنوافيكم بالروابط المباشرة للاستعلام، وسيتم الإعلان عن النتيجة خلال الأيام القليلة القادمة رسميا، ويتوقع أن يتم الإعلان من يوم السبت 29 يونيو القادم.

متابعة نتيجة شهادات الدبلومات الفنية

بوابة التعليم الفني للنتائج

نتيجة دبلوم صنايع 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني صناعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تجارة 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني تجاري 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم زراعة 3 سنوات لم تظهر بعد دبلوم فني زراعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فنادق 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني فندقي 5 سنوات لم تظهر بعد

رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية gdepexams.emis.gov.eg

متى تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، لشئون التعليم الفنى، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019 سيكون منتصف الأسبوع المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال رقم جلوس الطالب يستطيع التعرف على نتيجته ودرجات مختلف المواد.

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم حتي هذه اللحظة الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019، لكن يتم قريبا الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019، وسنوافيكم بأسماء الأوائل فور الإعلان عنها لكافة المحافظات وجميع الشعب والتخصصات.

نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم

الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اعتماد نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 إعلان أوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات إعلان نتيجه شهاده الدبلومات الفنيه الدور الأول لجميع الشعب والتخصصات بدء تلقي تظلمات نتائج الثانوية الفنية إعلان جدول امتحانات الدور الثاني بدء امتحانات الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة “المرحلة الأولي” بدء اختبارات معادلة الدبلومات الفنية إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثانية والثالثة

بوابة التعليم الفنى

عند الاستعلام عن نتائج شهادات الدبلومات الفنية فور إعلان النتيجة يكون موقع بوابة التعليم الفنى وأيضا بوابة مركز المعلومات شديد البطئ وبه العديد من الأعطال، وذلك بسبب الضغط الشديد علي الموقع، فلا تقلق إن لم تجد الرابط يعمل فور الإعلان عن النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

الدخول علي رابط الاستعلام المباشر إدخال الشعبة “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض” إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة النقر علي عرض النتيجة

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية للمرحلة الأولي بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الفنية ونتيجة الثانوية العامة الدور الأول، ويتم تحديد الأماكن الشاغرة في كافة الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة حسب نسبة النجاح والإقبال علي كل جامعة وكلية بكافة المحافظات، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية مدة اسبوع متواصل، وهذا للمرحلة الأولي، ثم يتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة والفنية والازهرية وتحديد تنسيق المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة، وسنتابع معكم جميع تفاصيل التنسيق الخاص بطلاب الدبلومات الفنية بجميع الشعب والتخصصات.

متابعة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدني للقبول في الجامعات

يرجي متابعة موقع كلمة دوت اورج المصري للاستعلام عن تفاصيل نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 للعام الدراسي الحالي الدور الأول والثاني، وكيفية الحصول علي درجات المواد التحريرية والعملية لجميع الشعب والتخصصات نظام 3-5 سنوات وحالة الطالب “ناجح/ راسب”، وأهم أخبار وتصريحات تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للعام الدراسي الجديد من وزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم،ومتابعة مصاريف الجامعات الخاصة والحكومية المتاحة لطلاب الثانوي الفني المصري، ولا ننسي المعاهد الحكومية والخاصة، وكيفية تقديم رغبات المرحلة الأولي والثانية والثالثة لطلاب الدبلومات الفنية والثانوية العامة والثانوية الازهرية.

تنسيق الدبلومات 2019

يمكنكم عبر الرابط المدرج في المقالة معرفة تنسيق الدبلومات 2019 بالدرجات والنسبة المئوية لجميع الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية والتعرف علي:

تنسيق الثانوي الصناعي 2019 3 سنوات تنسيق الثانوي الصناعي 5 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 3 سنوات تنسيق الثانوي التجاري 5 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 3 سنوات تنسيق الثانوي الزراعي 5 سنوات الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة لجميع طلاب الدبلومات الفنية الكليات والمعاهد الخاصة المتاحة لجميع الدبلومات الفنية

خطوات التظلم على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019

دفع 100 جنيه في البنك الاهلي أو بنك مصر علي كل مادة يتم تقديم التظلم بها تقديم طلب تظام في الإدارة التعليمية التابع لها إرفاق إيصال السداد مع الطلب والانتظار لتحديد موعد رؤية الورقة الامتحانية

natega fany emis gov eg

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات natega fany emis gov eg عبر الروابط الرسمية للاستعلام بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الثانوية الفنية نظام ثلاث أو خمس سنوات، وسنتابع معكم موعد ظهور النتيجة، تابعوالمقالة حتي لا يفوتك اي جديد حول موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية

الدخول علي موقع التنسيق الإلكتروني tansik.com إختيار نوع المؤهل “صناعي، زراعي، تجاري، تمريض، فنادق” 3-5 سنوات إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود في استمارة النجاح يجب الاحتفاظ بالرقم السري لتعديل الرغبات في اي وقت قبل إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

emis.gov.eg الدبلومات الفنية نتيجة

يمكنكم الاستعلام رسميا عبر الروابط المباشرة بكل سهولة ويسر عن عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني الدور الأول لكافة الشعب والتخصصات خلال الأيام القليلة القادمة، فقد تم الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية التحريرية لجميع الطلاب في كافة المحافظات المصرية، ويتم اعتماد النتيجة خلال الاسبوع الجاري، تابعونا علي كلمة دوت اورج للمزيد.