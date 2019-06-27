جميع طلابنا الفنيين ينتظرون نتيجة الدبلومات الفنية التجاري 2019 برقم الجلوس، فنقدم لكم اليوم خدمة في غاية من السهولة لمتابعينا القراء الأعزاء وذلك لمساعدهم في الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 للتيرم الثاني وذلك عن طريق بوابة التعليم الفني.

كما يمكنكم الآن ان تستعلمون عن نتيجة الدبلومات الفنيه التجاري 2019 بجميع اقسامها (التجاري – الصناعي – الزراعي – الفندقي) من خلال البوابة المصرية للتعليم الفنى، كما نقدم لكم نتيجه الدبلوم الزراعي الفصل الدراسي الثاني 2019، وسنتابع معكم جميع نتائج التعليم الفني بجميع اقسامه في كافة انحاء حافظات مصر.

والمتابعة معكم مستمرة لامتحانات الدبلومات الفنية لكل من النظامين الثلاث سنوات والخمس سنوات، والتي كانت بداية امتحانتهم من يوم 17 مايو الماضي 2019، وذلك طبقا للجدول الذي اعلن.