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نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 تجاري وصناعي وزراعي وفندقي وتمريض برقم الجلوس

كتب أحمد صبحيفي آخر تحديث
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 تجاري وصناعي وزراعي وفندقي وتمريض برقم الجلوس
نتيجة الدبلومات الفنية 2019

ننشر لكم الآن عبر موقع كلمة نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول؛ لقد انتهت منذ عدة أيام واحدة من أهم الامتحانات التي تتم كل عام وهي امتحانات الدبلومات الفنية، فلدبلومه الفنية وكما نعرف هي البديل للثانوية العامة، حيث أن الدبلومات الفنية قد انتهت امتحاناتها منذ أيام قليلة، حيث أنه الآن هناك حالة من القلق التي تسيطر على أولياء الأمور وعلى الطلاب من أجل النتيجة فالنتيجة الخاصة بالدبلومات الفنية هي التي سوف تحدد للطالب أي الكلية التي سوف يدخلها وأي المعهد الذي سوف يقوم بالالتحاق به.

لذلك هناك حالة من الخوف والقلق التي تسيطر على الطلاب، اليوم سوف نتحدث عن طريقة الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية بشكل مباشر كما أننا وكما عودناكم أننا سوف نعرض لكم طريقة الحصول على نتيجة الدبلوم بشكل إلكتروني بسيط دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي مكان أو دفع رسوم مع وضع بعض المواعيد التي تهم طلاب الدبلومات الفنية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

نتيجة الدبلومات
نتيجة الدبلومات

الخطة الزمنية لجدول امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية ( زراعة – صناعة – تجارة – فندقي ) نظام 3 و 5 سنوات

نوع الاختبار موعد بداية الاختبار موعد نهاية الاختبار
الاختبار العملي للدور الأول 11 مايو 2019 16 مايو 2019
الاختبار النظري للدور الأول 18 مايو 2019 1 يونيو 2019
استئناف الاختبار العملي للدور الأول 2 يونيو 2019

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عن الكاتب

أحمد صبحي

بكالوريوس نظم ومعلومات (علوم حاسب)، الهوايات كرة القدم والإنترنت، مجالات الكتابة الأخبار الاقتصادية والإخبارية، القاهرة

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