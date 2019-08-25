بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019

نقدم لكم نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 عبر موقع بوابة التعليم الفني وهو الموقع الوحيد المختص بعرض نتائج الدبلومات، وذلك لجميع أقسام التعليم الفني بمختلف الأقسام الصناعية والتجارية والزراعية والسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج الدبلومات الدور الثاني بعد تأخر ظهورها المقرر له نهاية الأسبوع الماضي، وسيتم وضع رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 أسفل المقال فور إعلان النتائج رسميا.

ويتبقى ساعات قليلة للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم، لجميع شعب التعليم الفني صناعي زراعي تجاري سياحة وفنادق بنظامي الثلاث والخمس سنوات، وذلك بعد صدور تصريحات تفيد بأنه يجري تجهيز النتائج للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني قريبا.

نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية

انتهت امتحانات الدبلومات الفنية 2019 يوم الثلاثاء 6-8-2019 ليتم بدء التصحيح ومراجعة كراسات الإجابة، وتجري الآن عمليات الحصر النهائي لإعلان نسبة النجاح والإعلان عن نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2019 بالاسم، وقام حوالي 245 ألف طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني بمختلف لجان التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والسياحة والفنادق، فيما يلي نتطرق معكم إلى رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الثاني 2019 لجميع الأقسام.

رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزير التربية والتعليم عن قرب انتهاء أعمال المراجعة النهائية للدرجات والإعلان عن نتائج ملاحق الدبلومات الفنية الدور الثاني قريبا، وسيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني والمخصص لعرض نتائج الدبلومات الفنية 2019 لجميع الأقسام، وذلك بمجرد انتهاء أعمال فحص نسبة نجاح ملاحق الدبلومات الفنية 2019 يمكن الاستعلام عن النتائج برقم جلوس الطالب.