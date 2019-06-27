نتيجة الدبلومات الفنية الصناعي 2019

نقدم لكم اليوم في موقع “كلمة” أخر الاخبار عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس وذلك عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم والتي توفر النتيجة علي موقع gdepexams.emis، كما أن تم الاعلان من وزارة التربية والتعليم الفني على أن موعد ظهور نتيجة الدبلوم الفني برقم الجلوس ستكون متاحة عبر بوابة التعليم الفني بموعد اقصاه نهاية الأسبوع الحالي كيوم الخميس، والسبب في تأخير النتائج قليلاً هو أن العمليات الخاصة بالتصحيح يتم عليها أقصي تشديد وذلك لإعطاء جميع الطلاب حقوقهم وعدم ظلم احد في الدرجات ولمراجعة الأوراق عدة مرات وذلك لكي يتم التأكد من أن كل طالب من التعليم الفني أخذ حقة في التصحيح، وبعدها سوف ترفع نتيجة الدبلومات الفنية على الفور.

ويستطيع جميع الطلاب في مرحلة الدبلوم الفني ايا كان تخصصه فجميع ومختلف تخصصاته لديهم الفرصة في الحصول علي نتيجة أخر العام عن طريق رابط الوزارة والذي سيتم رفع النتيجة به عندما تنتهي عمليات الرصد وسترفع الدرجات من وزارة التربية والتعليم الفني على موقع البوابة المصرية للتعليم الفني، ونحن هنا لكي نتابع معكم كل ما هو جديد علي مدار الساعة.

الدبلومات الفنية 2019 في مصر

تقدم لامتحانات أخر العام عشرات الآلاف من الطلاب في التعليم الفني في مختلف التخصصات، فجميعهم ينتظرون ظهور النتائج و التخصصات هي:

نتيجة التعليم الفني الصناعي 2019.

نتيجة الثانوي التجاري 2019.

نتيجة الدبلوم الزراعي 2019.

نتيجة التمريض 2019.

نتيجة التعليم الفندقي 2019.

فيقدم لنا موقع بوابة التعليم الفني جميع نتائج الطلاب في التعليم الفني وذلك عن طريق رقم الجلوس إلكترونياً، للنظامين الخمس سنوات والثلاث سنوات، ويمكنكم بكل سهولة الحصول علي نتيجة الدبلوم الفني من خلال رابط وزارة التربية والتعليم الفني الذي سنرفقه إليكم الآن.

روابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

نرفق إليكم الآن الروابط الخاصة بنتيجة الدبلومات الفنية وذلك برقم الجلوس إلكترونياً:

فبعد إعلان النتيجة رسمياً يمكنكم الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة التعليم الفني 2019 عن طريق الروابط التي عرضناها لكم بالاعلى، ومن لم يعرف ان يصل الى نتيجتع ويريد النتيجة فور ظهورها قم بترك تعليق برقم الجلوس والبيانات الخاصة بك وسنرد عليك في اقرب وقت.