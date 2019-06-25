نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم قريبا بموقع وزارة التربية والتعليم

وبعد طول انتظار من طالبة وطالبات الدبلومات صرح مسئول بوزارة التربية والتعليم أنه قد تم تحديد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القادمة كحد أقصي نهاية الشهر الجاري، حيث أكد سيادته بتكثيف عمليات المراجعة بجميع الكنترولات بكل محافظات الجمهورية لما لها من أهمية كبيرة لمراعاة حقوق الطالب، سوف نقوم بمتابعة مستمرة من فريق عمل موقع كلمة لحين اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية بكل أقسامها ( التجارية – الصناعية – الزراعية – الفندقية – التمريض ) نظام 3 – 5 سنوات ورفعا عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الفني.

نتائج الدبلومات الفنية 2019

هناك ترقب شديد من قبل أبنائنا لموعد ظهور نتيجة الدبلومات التى طال انتظارهم لها وهم في غاية التوتر والقلق ولكن يجب أن نطمئن أبنائنا بأنه لا داعي لتوتر حيث أكدت لنا مصادرنا الخاصة بأن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة عن العام الماضي نظرا لتطوير بعض الأساليب التعليمية والمراقبة الشديدة لكافة المدراس بجمهورية مصر العربية لمتابعة سير العملية التعليمية بنزاهة تامة.

موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج

وأخيرا لقد بدأ العد التنازلى ولم يتبقى سوي أيام قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية لذا سنقدم لكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية وسيتم تفعيل الرابط حين اعتمادها مباشرة بالأضافة إلى موقع اليوم السابع ومصراوي وبوابة التعليم الفني يمكن لجميع طلابنا الحصول على النتيجة بكل سهولة من تلك المواقع عن طريق تسجيل رقم الجلوس فقط وسيتم عرض النتائج في حالة ظهورها.