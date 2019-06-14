نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2019 الترم الثانى دبلوم (صناعى -زراعي -تجاري) جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني

نتابع نتائج الدبلومات الفنية نهاية العام 2019 دبلوم تجارة – دبلوم زراعة – دبلوم صناعة، وذلك حين اعتمادها من وزير التعليم الفني، والتي سوف يتم رفعها الكترونيا على بوابة التعليم الفني والاستعلام برقم الجلوس فقط، حيث تم إنشاء قسم مركز المعلومات بموقع بوابة التعليم الفني في مصر عام 2014، ليخدم جميع طلاب التعليم الفني جميع الشعب والأقسام وأيضا نظام 3 سنوات و5 سنوات معاً، حيث تقدم هذا العام لأداء امتحانات الدبلومات الفنية عدد 757 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية، لأداء امتحانات نهاية العام 2019، وسوف يتم رفع النتائج الكترونيا من خلال مركز المعلومات بوابة التعليم الفني في الفترة القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية نهاية العام 2019 الدور الأول:

تُعد مرحلة الدبلومات الفنية هي مرحلة هامة بالنسبة لبعض الطلاب، حيث يمكن للطالب اجتياز المرحلة فقط ثم الخروج لسوق العمل الحر، أو استكمال تعليمه بعد الدبلوم من خلال تنسيق المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة أيضا، حيث يؤهل على سيبل المثال دبلوم زراعة الطالب أو الطالبة لدخول كلية زراعة، في حالة حصوله على درجات عالية ومتفوقاً طوال مرحلة الدبلوم، وسوف نقدم لكم في الأسطر القليلة القادمة طريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية إلكترونيا.

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الترم الثاني برقم الجلوس:

نقدم لجميع أبنائنا الطلاب طريقة الاستعلام الكترونيا، عن نتائج الدبلومات الفنية عام 2019 الترم الثاني برقم الجلوس دبلوم زراعة ودبلوم تجارة ودبلوم صناعي وغيرها من التخصصات، لكلا النظامين نظام ال3 سنوات وال 5 سنوات، وطريقة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الترم الثاني برقم الجلوس هي كالاتي:

1- الدخول إلى موقع التعليم الفني.

2- الدخول إلى بوابة مركز المعلومات.

3- ثم تسجيل كود الطالب أو رقم الجلوس الخاص به.

4- الضغط على النتيجة.

والتي سوف يتم تفعيلها حين الانتهاء من رصد درجات الطلاب، ورفعها على موقع بوابة التعليم الفني والى الآن لم يتم الانتهاء من عملية التصحيح وتجميع درجات الطلاب في المحافظات المختلفة، وسوف نقدم لكم متابعة مستمرة في هذه المقالة عن أخبار نتائج الدبلومات الفنية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس.

وفي حالة مواجهتك أي مشاكل أثناء الاستعلام يمكنك ترك رقم جلوسك والتخصص، وسوف نعلمك بالنتيجة فور ظهورها.