نتيجة الدبلومات الفنية 2019 (تجاري- صناعي- زراعي- فندقي) عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية يترقب طلاب التعليم الفني نتيجة نهاية العام الدراسي لجميع الطلاب المنتمين لمختلف الأقسام من مدارس التعليم الثانوي , التجاري , الصناعي, الزراعي, السياحة والفنادق بكل قلق وتوتر حيث بدأ طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات امتحانات نهاية العام يوم 18 مايو على أن تنتهي السبت الموافق 1 يونيو 2019، هذا وقد بدأت بالفعل تصحيح أوراق الإجابات في بعض المواد التي انتهى الطلاب من أداء امتحاناتهم بمختلف محافظات الجمهورية ، وسوف يتم استئناف عملية التصحيح في باقي المواد بعد إجازة عيد الفطر المبارك .

نتيجة الدبلومات الفنية

هذا وقد صرح أحد المصادر بوزارة التربية والتعليم الفني أن النتيجة ستظهر مرة واحدة بجميع المحافظات من خلال موقع بوابة التعليم الفني المخصص لعرض نتائج الطلاب بنهاية الشهر الجاري أو مع بداية الأسبوع الأول من يوليو القادم , وذلك بمجرد الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب على أن يتم الاعلان عنها بمؤتمر صحفي فور اعتمادها من قبل من وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على موقع بوابة التعليم الفني.

كيفية الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية نظام 3- 5 سنوات

ولمعرفة الوصول الى نتيجة نهاية العام الدراسي 2019 لجميع طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها صناعي, تجاري, فندقي نظام ثلاث سنوات، أو خمس سنوات فور الإعلان عنها عبر مركز معلومات بوابة التعليم الفني فتظهر نتيجة الطالب ، موضح بها حالة الطالب وكذلك الدرجات الخاصة بكل مادة ومجموعه الكلي فقط اتبع الخطوات التالية .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أولا – الدخول على الرابط المباشر لبوابة——— التعليم لفني.

ثانيا- الدخول على نتائج الطلاب.

ثالثا – اختيار القسم الخاص بكل طالب وطالبة سواء زراعي, صناعي, تجاري, فندقي.

رابعا – النقر على اظهار النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات.

نظرا لعمليات البحث المستمرة من الطلاب وأولياء الأمور من أجل الحصول على نتيجة الدبلومات صرح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، الدكتور محمد مجاهد، أن موعد إعلان نتيجة الدبلومات ستكون في منتصف هذا الأسبوع، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة التربية والتعليم، برقم الجلوس.

ومن خلال موقع كلمة سوف نتابع معكم كل ماهو جديد لحظة بلحظة عن نتيجة الدبلومات الفنية fany.emis.gov.eg الفصل الدراسي الثاني 2019”، كما سنتابع نتائج التعليم الفني بجميع الأقسام والشعب بجميع محافظات الجمهورية , وفي حالة عدم الوصول للبحث عن النتيجة يمكنكم ترك تعليق بالأسم ورقم الجلوس والتخصص وسنستعلم لكم عن نتائجكم من خلال الرد على التعليقات أسفل المقال.