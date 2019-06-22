نتيجة الدبلومات الفنية : تحديد موعد ظهور النتائج علي موقع وزارة التعليم الفني

صرح صباح اليوم الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني عن الموعد النهائي للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية هذا العام 2019، علي أن يتم الإعلان عن النتيجة لجميع فروع التعليم الفني الخمسة تجاري، صناعي، زراعي، فندقي، تمريض، في 29 أو 30 يونيو الشهر الجاري لحد أقصي للإعلان عن النتيجة، وقد أضاف سيادته من خلال إحدي التصريحات لجريدة الوطن أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها من خلال ديوان صحفي عام في الوزارة علي أن يحضر المؤتمر السيد سيادة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

هذا وبالإضافة إلي أن وزير التربية والتعليم يسبق ظهور النتيجة علي الموقع الرسمي ويقدم التهاني لأوائل الطلاب وإبلاغ الطلبة بالنتائج وحصولهم علي المراكز الأولي علي مستوي المحافظة، ومن ثم يتم إعلان النتيجة بشكل عام على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم بعد ذلك يتم توزيع النتائج علي المدارس الخاصة بالطلاب بعد إعلانها علي الموقع الرسمي بيوم واحد فقط، من أجل الاطمئنان علي النتائج ومن ثم الحصول حتى يتمكن الطلاب من الحصول الشهادات والنتيجة من مدارسهم.

ويذكر أن طلبة وطالبات الدبلومات الفنية قد بدأوا الامتحانات في 19 مايو واستمرت حتي 1 يونيو وفي انتظار اليوم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي المخصص رسميًا من وزارة التربية والتعليم، وسوف نتابع معكم من خلال موقعنا “كلمة” ظهور نتيجة الدبلومات الفنية تابعونا من خلال التعليقات وسوف نرصد لكم النتيجة فور ظهورها.