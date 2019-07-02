ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية زراعي- صناعي- فندقي بعد قليل عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية يترقب طلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها الأن نتيجة نهاية العام الدراسي 2019 وسوف يتم إعلان النتيجة خلال ساعات قليلة وذلك بعد انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجة رسميًا واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ويتم اعلان النتيجة مباشرة عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس, حيث أكدت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من إجراءات إعلان نتيجة طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث والخمس سنوات ( زراعي, صناعي, تجاري, فندقي) بعد قليل برقم الجلوس على أن يتم توزيعها بالمدارس بعد 24 ساعة من ظهورها على الانترنت.

نتيجة الدبلومات الفنية بعد قليل.

حيث صرح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى “محمد مجاهد” , أمس أن نتيجة الدبلومات الفنية ستكون تم الانتهاء من التصحيح والمراجعة وهي جاهزة الآن ونأمل أن يتم اعتمادها وإعلانها يوم الاثنين 1-7-2019, وستتمكن جميع الطلبة والطالبات بجميع محافظات الجمهورية الاطلاع على النتيجة من خلال الدخول على بوابة التعليم الفني وكتابة أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب وسوف يقوم الموقع بتحميل النتيجة في لحظات قليلة.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية2019.

الدخول على موقع الرسمى لبوابة التعليم الفنى——- من هنا

الضغط على خانة نتائج

تحديد القسم الخاص بكل طالب إن كان فنى أو تمريض أو فندقي أو زراعي أو تجاري

كتابة رقم الجلوس فى الايقونة المخصص لها.

اضغط على كلمة عرض تظهر لك النتيجة .

أما في حالة عدم معرفة الوصول الى النتيجة إترك الاسم, رقم الجلوس,الشعبة,النظام, في تعليق أسفل المقال وسنرسلها فور ظهورها مباشرة.

الأوراق المطلوبة لتنسيق الدبلومات الفنية.

يجب على كل طالب يريد استكمال مرحلة التعليم الجامعي سواء الكليات الحكومية والخاصة أو المعاهد المخصصة للتعليم الفني تجهيز الأوراق التالية .

1- بطاقة الترشيح.

2- اصل استمارة النجاح + 3 نسخ منها

3- اصل شهادة الميلاد+ 3 صور منها

4- صورت البطاقة الشخصية ان وجدت

5- 8 صور شخصية مقاس4/6

6- استمارة 2 جند للذكور فقط

7- استمارة 6 جند للذكور فقط.