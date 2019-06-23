نتيجة الدبلومات الفنية “صناعي – تجاري – فندقي – زراعي” 2019 عبر بوابة التعليم الفني

ينتظر طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات، الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام2019، وذلك بعد أن أعلنت كنترولات الدبلومات الفنية عن انتهاء أعمال التصحيح والرصد لدرجات طلبة وطالبات الدبلومات الفنية، وأنه يتم حالياً القيام بأعمال المراجعة والتي تعد من أطول المراحل حتى يحصل كل طالب على حقه، والتأكد من أنه ليس هناك أي خطاً لنتيجة أي طالب من الطلاب.

رابط معرفة نتيجة الدبلومات الفنية دور أول 2019:-

ستقوم وزارة التربية والتعليم بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من قبل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، برفع النتيجة عبر هذا الرابط بالضغط هنا

حيث يمكن لأي طالب أو طالبه استخراج نتيجته في امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية بكتابة رقم الجلوس ثم اختيار التخصص (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي).

كذلك فإنه ورغبة منا في مساعدتكم على معرفة نتيجتكم في امتحانات الدبلومات الفنية 2019، قم بترك رسالة أسفل الموقع بالتعليقات تتضمن الاسم ورقم الجلوس والتخصص، وسوف نقوم بعرض النتيجة لتكون أول من يعرفها بعد أن يتم اعتمادها.

من جهة أخري قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بأن الطلاب الذين تم تحرير محاضراً لهم بلجان الامتحانات بعد ضبطه بحوزته جهاز محمول أثناء الامتحانات سوف يتم حرمانهم من الامتحانات

وأشار الدكتور محمد مجاهد إلى أنه من المنتظر أن يتم حرمان نحو 20 طالب من الامتحانات، وذلك لقيامهم بتصوير بعض أجزاء من أسئلة الامتحانات خلال أدائهم الامتحانات.

أما عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019، فقد أعلنت مصادر داخل كنترولات الدبلومات الفنية بأن نتيجة الدبلومات الفنية سوف يتم إعلانها نهاية شهر يونيو الجاري أو 1 يوليو على أكثر تقدير.