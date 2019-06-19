نتيجة الدبلومات الفنية 2019| إعرف نتيجة دبلوم صنايع وتجارة وزراعة من بوابة التعليم الفني emis.gov.eg خلال أيام

تتابعون تفاصيل وأخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني الدور الأول بكافة المحافظات القبلية والبحرية والصعيد، وكيفية الاستعلام عبر الروابط المباشرة لمعرفة نتائج شهادات الدبلومات الفنية 2019 للعام الحالي وجميع الأعوام القادمة الدور الأول والثاني، وسنوافيكم برابط نتيجة دبلوم صنايع وتجارة وزراعة جميع الشعب، فقد انتهى كل الطلاب من آداء امتحاناتهم مطلع يونيو الجاري قبل اجازة عيد الفطر، وصاروا يبحثون عن نتائج الامتحانات لجميع الشعب والتخصصات، حيث أن النتيجة يتم إعلانها رسميا علي موقع بوابة التعليم الفني emis.gov.eg للنتائج قريبا بعد الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعتماد النتيجة وإعلان اسماء أوائل الدبلومات الفنية، ويتم الإعلان عن نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية برقم الجلوس والاسم، وذلك لجميع الشعب نظام 3 سنوات و5 سنوات، والآن نتابع معكم المزيد حول موعد نتيجة الثانوية الفنية 2019 عبر بوابة الثانوي الفني بالاسم ورقم الجلوس، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

يمكنكم عبر موقع بوابة الثانوي الفني emis.gov.eg الاستعلام عن نتائج الدبلومات القاهرة، الجيزة، الاستكندرية، المنوفية، الفيوم، الشرقية، الغربية، الدقهلية، قنا، دمياط، اسيوط، سوهاج، الاسماعيلية، بورسعيد، السويس، العريش، سيناء، البحر الاحمر، البحيرة، المحلة الكبري وجميع المحافظات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

انتهت امتحانات الترم الثاني لجميع سنوات الدبلومات الفنية يوم 1 يونيو 2019، وقد شهدت امتحانات الدبلومات الفنية العديد من التجاوزات من الطلاب في كافة الشعب، وقد أكدت تقارير لجنة النظام والمراقبة في المدارس الثانوية الفنية أنه قد كان هناك 70 حالة غش داخل اللجان و20 حالة غش إلكتروني، كما كان هناك حالات انتحال شخصية كثيرة في مختلف المحافظات.

نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية

تظهر نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية صنايع، تجارة، زراعة، تمريض، فنادق فور الانتهاء من تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بالطلاب في جميع الكنترولات بكل المحافظات، ثم تبدأ عملية المراجعة والرصد واعتماد النتيجة تمهيدا لإعلانها علي بوابة التعليم الفني emis.gov.eg.

بوابة التعليم الفني emis.gov.eg.

يتم الاستعلام عن النتائج التالية عبر بوابة التعليم الفني emis.gov.eg.

نتيجة دبلوم صنايع 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم زراعة 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر نتيجة دبلوم فنادق 2019 دبلوم فندقي 3 و5 سنوات النتيجة لم تظهر

نتيجة دبلوم صنايع 2019 دبلوم فني صناعي 3 و5 سنوات

بدأت امتحانات دبلوم فني صناعي الدور الأول يوم 18 مايو 2019 وانتهت يوم 30 مايو 2019 لمدة أسبوعين، وقد سبقت الامتحانات العملية النظرية، والتي انطلقت يوم 11 مايو، وستظهر نتيجة دبلوم صناعة 2019 فور الانتهاء من تصحيح الاوراق الامتحانية واعتماد النتيجة تمهيدا لإعلان نتيجة دبلوم صنايع 2019 الدور الأول.

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نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري 3 و5 سنوات

بدأت امتحانات دبلوم فني تجاري 2019 الدور الأول يوم 18 مايو 2019 بمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وقد انتهت الامتحانات قرابة إجازة عيد الفطر المبارك، وستظهر نتيجة دبلوم تجارة 2019 فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها تمهيدا لإعلان نتيجة دبلوم تجارة 2019 دبلوم فني تجاري 3 و5 سنوات برقم الجلوس رسميا.

نتيجة دبلوم فندقي 2019

يتم الإعلان رسميا في جميع المحافظات عن نتيجة دبلوم فندقي فور الانتهاء من اعمال الكنترول، حيث يتم تصحيح الاوراق ورصد الدرجات وتحديد نسب النجاح، ويتم إعلان نتيجة دبلوم فنادق في نفس وقت إعلان باقي نتائج الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الرسمية للتعليم الثانوي الفني، وسيتم تفعيل الرابط للاستعلام عن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2019 فور ظهورها بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات.

كيفية الحصول علي نتيجة شهادة الدبلومات

الدخول علي رابط الاستعلام المباشر المدرج في المقالة اختيار المحافظة والإدارة التعليمية التابع لها اختيار التخصص “زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، تمريض” ادخال رقم الجلوس في الخانة المخصص لها النقر علي ايقونة “بحث”

بعد النقر علي بحث يتم عرض نتيجة الطالب والشعبة وحالة الطالب سواء كن ناجح أو راسب، إذا حصل الطالب علي أقل من 50% في اي مادة من المواد المقررة عليه فيجب عليه دخول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني والتي يتم إنعقادها نهاية يوليو القادم، وسنتابع معكم جدول امتحانات الدور الأول وتنسيق جميع مراحل الدبلومات الفنية والكليات والمعاهد المتاحة لطلاب دبلوم.

أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أكد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى أن جميع الكنترولات تباشر اعمال التصحيح والمراجعة والرصد في الوقت الحالي وهذا لجميع الشعب والتحصصات بالتعليم الثانوي الفني، مؤكدا أن النتيجة ستظهر نهاية الشهر الجاري، وتستمر أعمال التصحيح لمدة اسبوع اضافي يتم مراجعة كراسات الإجابة وترتيب الأوائل وتجميع النتيجة وهذه الأعمال تستغرق بعض الوقت، تابعونا في هذه المقالة للمزيد من الأخبار والاحداث حول نتيجة شهادات الدبلومات الفنية الثانوية الدور الأول.

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019، حيث أن النتيجة لم تعتمد ولم تنتهي الكنترولات من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد حتي هذه اللحظة لكن المصادر الرسمية قد أكدت ظهور نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القادمة، وسنوافيكم بأسماء الأوائل للدبلومات الفنية لكافة الشعب والتخصصات “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” نظام الثلاث والخمس سنوات، تابعونا علي موقع كلمة دوت أورج حتي لا يفوتكم أي جديد من أخبار نتيجة الدبلومات الفنية أو نتائج الثانوية الصناعية.