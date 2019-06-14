“نتيجة الدبلومات الفنية” عبر رابط موقع التعليم الفني “نتيجة الدبلومات” 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات

ينتظر العديد من طلاب وطالبات الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي ظهور النتيجة، فجميع التخصصات سيتم أعلان نتيجتها من خلال بوابة التعليم الفني، وكانت قد ترددت العديد من الأنباء من داخل وزارة التربية والتعليم عن قرب رفع “نتيجة الدبلومات الفنية” بجميع محافظات الجمهورية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وسيتم تجهيز كشوف أسماء الناجحين بعد إرسال كشوف نتائج الامتحانات العملي إلي المدارس بعد إعلانها لتحديد نسبة النجاح، وسيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من وزير التربية والتعليم، واليكم تفاصيل معرفه النتيجة.

معرفة “نتيجة الدبلومات الفنية” برقم الجلوس بجميع المحافظات 2019

يتم الدخول إلكترونياً عبر الموقع الآتي للبحث عن النتيجة: بوابة التعليم الفني.

نقوم بإدخال رقم الجلوس ثم الضغط علي بحث.

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“نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 جميع الأقسام بجميع المحافظات

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2019 بجميع التخصصات يوم 19 من شهر مايو، وانتهت يوم 3 من شهر يونيو، وبعد انتهاء الامتحانات بدأت أعمال التصحيح والمراجعة سريعاً في جميع الكنترولات المركزية التابعة لوزارة التعليم الفني، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد انتهاء أعمال الكنترول سوف يتم رفع “نتيجة الدبلومات الفنية” علي الموقع الرسمي للوزارة، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح الباهر.

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