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“نتيجة الدبلومات الفنية” عبر رابط موقع التعليم الفني “نتيجة الدبلومات” 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات

كتب أسامة محمدفي آخر تحديث
“نتيجة الدبلومات الفنية” عبر رابط موقع التعليم الفني “نتيجة الدبلومات” 2019 برقم الجلوس لجميع المحافظات
نتيجة الدبلومات الفنية ألترم الثاني جميع الأقسام

ينتظر العديد من طلاب وطالبات الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي ظهور النتيجة، فجميع التخصصات سيتم أعلان نتيجتها من خلال بوابة التعليم الفني، وكانت قد ترددت العديد من الأنباء من داخل وزارة التربية والتعليم عن قرب رفع “نتيجة الدبلومات الفنية” بجميع محافظات الجمهورية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وسيتم تجهيز كشوف أسماء الناجحين بعد إرسال كشوف نتائج الامتحانات العملي إلي المدارس بعد إعلانها لتحديد نسبة النجاح، وسيتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية من  وزير التربية والتعليم، واليكم تفاصيل معرفه النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس جميع المحافظات ألترم الثاني جميع الأقسام
نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس جميع المحافظات ألترم الثاني جميع الأقسام.

معرفة “نتيجة الدبلومات الفنية” برقم الجلوس بجميع المحافظات 2019

  • يتم الدخول إلكترونياً عبر الموقع الآتي للبحث عن النتيجة: بوابة التعليم الفني.
  • نقوم بإدخال رقم الجلوس ثم الضغط علي بحث.
  • من يجد صعوبة في تحميل صفحة “نتائج الدبلومات” يترك تعليق برقم الجلوس والاسم وسنبحث له عن النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات
نتيجة الدبلومات الفنية ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات

“نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 جميع الأقسام بجميع المحافظات

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2019 بجميع التخصصات يوم 19 من شهر مايو، وانتهت يوم 3 من شهر يونيو، وبعد انتهاء الامتحانات بدأت أعمال التصحيح والمراجعة سريعاً في جميع الكنترولات المركزية التابعة لوزارة التعليم الفني، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد انتهاء أعمال الكنترول سوف يتم رفع “نتيجة الدبلومات الفنية” علي الموقع الرسمي للوزارة، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح الباهر.

نتيجة الدبلومات الفنية ألترم الثاني جميع الأقسام
نتيجة الدبلومات الفنية ألترم الثاني جميع الأقسام

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عن الكاتب

أسامة محمد

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