“متى” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 كافة الشعب برقم الجلوس بوابة التعليم الفني للنتائج

متابعة نتيجة الدبلومات الفني برقم الجلوس جميع الشعب، وترقب إعلان نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية، حيث تعد هذه الفترة من أصعب الفترات التي يمر بها الطلبة وأولياء أمورهم انتظاراً لظهور نتائج الدبلوم صناعي تجاري زراعي وفندقي، وتتجه الأنظار نحو بوابة التعليم الفني للنتائج منذ أن أنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي نهاية العام، ومازالو يخضعون للتوتر والقلق في انتظار النتيجة للاطمئنان على مستقبلهم، ومن أهم النتائج التي من المتوقع أن تظهر خلال الأيام القليلة القادمة نتائج الدبلومات، بكافة شعبها سواء الدبلوم التجاري والدبلوم الزراعي ودبلوم الصنايع من خلال البوابة الالكترونية للتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية كافة الشعب

أدى امتحانات شهادة الدبلومات للفصل الدراسي الثاني ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة على مستوى جمهورية مصر العربية بمحافظاتها، ونظراً لكون هناك مواد مشتركة بين جميع الأقسام والشعب المختلفة، فقد أكدت مصادر داخل مديرية التربية والتعليم أن كل شعبة من الشعب كان لها امتحان خاص بها يختلف نهائياً عن الشعب الأخرى مثل امتحان اللغة العربية الذي أكدت الوزارة أن هناك 9 نسخ مختلفة منه، فضلاً عن امتحان التربية الدينية الذي كان هناك منه 12 امتحان لكل شعبة امتحان خاص بها يختلف عن غيرها.

رابط البوابة الالكترونية للتعليم الفني

ومع تردد الكثير من الأقاويل حول نتائج الدبلومات، فقد أفادت مصادر مطلعة بكنترولات الدبلومات أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات قد بدأت على الفور في كافة محافظات مصر، في محاولة للإسراع في كشف نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس 2019، ظهور النتيجة، لوزير التربية والتعليم الفني فور الانتهاء منها حتى يتم اعتمادها والإعلان عن كشف أسماء أوائل شهادة الدبلومات الفنية.

وأخيراً يتم رفع نتيجة الدبلوم التجاري، الصناعي، الزراعي والفندقي من خلال رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني gdepexams، حتى يتمكن أولياء الأمور التعرف على نتيجة ذويهم، ونتمنى النجاح والتفوق لجميع طلابنا في الدبلومات الدور الأول.