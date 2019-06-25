نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام (زراعي-صناعي-تجاري) 2019

أعزائي طلبة وطالبات مرحلة الدبلومات الفنية بكافة أقسامها ( الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي )، تعلن وزارة التعليم الفني أنه سيتم خلال الأيام المقبلة رفع نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 2019، حتى يستطيع جميع الطلاب معرفة النتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس الخاص بكل طالب.

حيث أنه تم الانتهاء من تصحيح الإجابات في الكنترول وجاري مراجعتها، ومن ثم رفعها على موقع وزارة التعليم الفني قسم نتائج الامتحانات لهذا العام، ومن الآن وحتى الإعلان عن موعد النتيجة الرسمي، سيتم مراجعة النتيجة للتأكد من عدم وجود أخطاء أو مشكلات في التصحيح أو في رصد الدرجات .

وأكدت مصادر مسئولة أنه يتم التشديد على مراجعة كراسات الإجابات أكثر من مرة وبشكل دقيق بدون سرعة وذلك قبل اعتمادها والإعلان الرسمي عنها، ومن هنا أعزائي الطلبة والطالبات نقدم لكم رابط النتيجة المحتمل الظهور عليه فور إعلان موعد نتيجة الدبلومات الفنية في كل المحافظات ولكافة الأقسام الفنية ( الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي)، من خلال بوابة التعليم الفني.

استكمالاً لما قدمناه إلى جميع الطلبة والطالبات في كافة المراحل التعليمية بشهاداتها الابتدائية والإعدادية والثانوية، وأيضاً مراحل التعليم الأزهري، يأتي البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، الكثير من الطلاب في حالة من التوتر والقلق بشأن معرفة نتائجهم، وخصوصاً أنها مرحلة نهائية من التعليم ومن ثم الحصول على المؤهل المتوسط والتوجه للبحث عن فرص العمل المستقبلية.

ومن الآن وحتى اعتماد النتيجة، سنوافيكم بكل ما هو جديد على موقعنا المتميز كلمة دوت أورج عن نتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام .