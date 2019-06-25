نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم “صناعي – زراعي – تجاري – تمريض” بالاسم ورقم الجلوس ورابط معرفة درجات شهادة الدبلومات

نتابع معكم كل جديد وحصري حول نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 وكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس لجميع المحافظات والإدارات التعليمية المصرية، حيث يترقب طلاب شهادة الدبلومات الفنية بالسنة النهائية نظام 3 و5 سنوات ظهور نتائج الشهادات للعام الحالي الدور الأول، وثم معرفة تنسيق الدبلومات الفنية والكليات الحكومية والخاصة والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية، يجري الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة القادمة، ويتم استظهار نتيجه شهاده الدبلومات الفنيه عبر المواقع الرسمية للاستعلام وأيضا عبر بوابه التعليم الفني نتيجه الدبلومات 2019 الإلكترونية، تابعونا علي موقعنا كلمة دوت اورج للمزيد حول نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم

قامت وززارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد ظهور نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 الترم الثاني رسميا، ويتم الإعلان عن النتيجة نهاية شهر يونيو الجاري حتي أول اسبوع من يوليو الجاري، ثم تقوم الوزارة بفتح باب التظلمات علي نتيجة الدبلومات الفنية رسميا، تابع هذه المقالة لمغرفة جميع الخطوات التي تحدث فور ظهور النتيجة رسميا.

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نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019

يجري الإعلان عن نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 قريبا بالاسم ورقم الجلوس، ويمكنكم معرفة روابط الاستعلام المباشر عن نتائج الطلاب في السنة النهائية من الثانوية الفنية “صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تمريض” نظام ثلاث وخمس سنوات لجميع التخصصات والشعب.

بوابة التعليم الفني للنتائج

نتيجة دبلوم صنايع 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني صناعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تجارة 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني تجاري 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم زراعة 3 سنوات لم تظهر بعد دبلوم فني زراعي 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم تمريض 5 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فنادق 3 سنوات لم تظهر بعد نتيجة دبلوم فني فندقي 5 سنوات لم تظهر بعد

رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية gdepexams.emis.gov.eg

أوائل الدبلومات الفنية

لم يتم حتي هذه اللحظة الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019، لكن يتم قريبا الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية 2019، وسنوافيكم بأسماء الأوائل فور الإعلان عنها لكافة المحافظات وجميع الشعب والتخصصات.

نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم

الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد اعتماد نتيجة الشهادة الدبلومات الفنية 2019 إعلان أوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات إعلان نتيجه شهاده الدبلومات الفنيه الدور الأول لجميع الشعب والتخصصات بدء تلقي تظلمات نتائج الثانوية الفنية إعلان جدول امتحانات الدور الثاني بدء امتحانات الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية والكليات المتاحة “المرحلة الأولي” بدء اختبارات معادلة الدبلومات الفنية إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الثاني إعلان تنسيق الدبلومات الفنية المرحلة الثانية والثالثة

بوابة التعليم الفنى

عند الاستعلام عن نتائج شهادات الدبلومات الفنية فور إعلان النتيجة يكون موقع بوابة التعليم الفنى وأيضا بوابة مركز المعلومات شديد البطئ وبه العديد من الأعطال، وذلك بسبب الضغط الشديد علي الموقع، فلا تقلق إن لم تجد الرابط يعمل فور الإعلان عن النتيجة.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية للمرحلة الأولي بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الفنية ونتيجة الثانوية العامة الدور الأول، ويتم تحديد الأماكن الشاغرة في كافة الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة حسب نسبة النجاح والإقبال علي كل جامعة وكلية بكافة المحافظات، ويستمر تنسيق الدبلومات الفنية مدة اسبوع متواصل، وهذا للمرحلة الأولي، ثم يتم الإعلان عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة والفنية والازهرية وتحديد تنسيق المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة، وسنتابع معكم جميع تفاصيل التنسيق الخاص بطلاب الدبلومات الفنية بجميع الشعب والتخصصات.

خطوات التظلم على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019