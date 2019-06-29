نتيجة الدبلومات الفنية ٢٠١٩ برقم الجلوس| الدبلوم الفني التجاري والصناعي والزراعي عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019 تشغل الرأي العام وتتزايد عمليات البحث عبر مواقع الانترنت عن نتيجة الدبلومات الفنية،

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية أوشكت على الظهور والإعلان الرسمي، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، ويتم اعتماد النتيجة من وزارة التربية والتعليم بعد الانتهاء تماماً من رصد درجات الطلاب والتقديرات ويتم وضعها على موقع مركز المعلومات وبوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن سبب تأخُر النتيجة حتى الأن، وذلك بيبب تعليمات وزير التربية والتعليم بتحري الدقة الكبيرة في التصحيح ورصد الدرجات والتجميع، واأن يتم التقييم على أعلى مستوى ليحصل كل طالب على حقه من الدرجات، وذلك في كل المراحل التعليمية لوضع كل طالب في مكانه المناسب، واستخدام التقنيات الحديثة وتطوير نظام التعليم والامتحانات للقضاء على الغش نهائيا وتقييم الطلاب جيداً في الفترة القادمة.

أخبار نتيجة الدبلومات الفنية

وزارة التربية والتعليم تستعد لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية والتي يتم عرضها دفعة واحدة ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن النتيجة بداية شهر يوليو 2019 ويمكنكم متابعة النتيجة معنا ومعرفة النتيجة وآخر الأخبار.

نتيجة الدبلومات الفنية

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية للدبلوم الفني التجاري والصناعي والزراعي عن طريق كتابة رقم الجلوس لمعرفة النتيجة فور الإعلان الرسمي عن اعتمادها من وزارة التربية والتعليم:

ويمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس في التعليقات بالأسفل لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة ومتابعة آخر أخبار التعليم الفني عبر بوابة التعليم الفني ومركز المعلومات.