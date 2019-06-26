نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس .. بوابة

نتناول معكم نتيجة الدبلومات الفنية 2019 والمقرر لها الظهور نهاية الشهر الجاري بعد أيام قليلة من ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، ويرتفع بحث طلاب الدبلومات الفنية بمختلف الشعب على بوابة الثانوي الفنى للحصول على نتائج الدبلومات الفنية 2019، إذ تخصصه الوزارة لطلاب الدبلومات الفنية للحصول على النتائج وسبق حصول الطلاب على أرقام الجلوس ومقار لجان الامتحانات عن طريق الموقع بكود الطالب وكلمة السر.

نقدم لكم نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019، وذلك تزامنا مع اقتراب ظهور نتائج الدبلومات الفنية.

ويزداد بحث طلاب الدبلومات الفنية على موقع بوابة التعليم الفني ترقبا لظهور النتيجة، بعد أن أنهوا الامتحانات يونيو الماضي.

ونستعرض معكم في هذا المقال موعد ظهور النتيجة وكيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس تجاري وزراعي وصناعي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يستطيع جميع طلاب التعليم الفني الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني والذي سيتم عرض النتيجة عليه فور اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني نتائج الدبلومات الفنية 2019 ونتابع معكم في هذا المقال أحدث أخبار التعليم الفني الخاص بموعد إعلان النتائج وكيفية الاستعلام عنها.