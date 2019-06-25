نتيجة الدبلومات الفنية 2019| اعرف نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس فور اعتمادها

تتزايد عمليات البحث كثيراً في هذه الأيام عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019، وذلك بعد أن انتهى الطلاب من الامتحانات في بداية شهر يونيو، وينتظر طلاب الشهادة الإعلان الرسمي عن نتيجة الدبلومات في مؤتمر صحفي لمعرفة نسبة النجاح ومعرفة موعد عرض النتيجة على مواقع الانترنت وفي الإدارات التعليمية والمدارس.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسباب تأخير النتيجة حتى الأن، وهناك تعليمات من الوزارة بتحري الدقة بشكل كبير في تصحيح الامتحانات، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من عمليات التصحيح في الكونترول المخصص للنتائج في المحافظات وجاري رصد الدرجات والتجميع، وأكدت الوزارة أن تقييم الطلاب سيكون بشكل مثالي وكل طالب سيأخذ حقه من الدرجات التي يستحقها.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية سيتم اعتمادها من وزير التربية والتعليم نهاية شهر يونيو على أقصى تقدير ويمكنكم متابعة أخبار النتيجة لحظة بلحظة عبر هذا المقال بوضع تعليق برقم الجلوس لنقوم بالرد عليكم بالنتيجة والأخبار الجديدة.

نتيجة الثانوي الصناعي 2019

يمكنكم متابعة نتيجة الدبلومات الفنية عبر موقع بوابة التعليم الفني الذي يعرض نتيجة الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي ويمكنكم معرفة أرقام الجلوس ومتابعة أخبار النتيجة والاستعلام برقم الجلوس عن النتيجة فور ظهورها رسمياً