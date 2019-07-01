نتائج الامتحانات 2019.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية بجميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الصناعي الزراعي التجاري والفندقي، والتي من المنتظر ظهورها خلال ساعات قليلة، حيث أعلنت مصادر مسئولة لموقع اليوم السابع، بأن عملية تصحيح أوراق نتيجة الثانوية الفنية انتهت بالفعل، كما تم الانتهاء من وضع الدرجات العلمية والنظرية، وتجميع النتائج من جميع الكنترولات في المحافظات، وذلك لتحديد نسبة النجاح العامة، ولم يبقى سوى القليل لاعتماد النتيجة من المختصين،ويمكن معرفتها لاحقا برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، والتي تقدم خدمة معرفة نتائج الدبلومات 2019 بسهولة، ويمكن معرفتها أيضا من خلال مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم، وأدى الامتحانات ما يقرب من 376217 طالب وطالبة في الدبلوم الصناعي، وفي الدبلوم التجاري أدى ما يقرب من 260200 طالب وطالبة الامتحانات، ورغم عدم ورود شكاوي من صعوبة الامتحانات، لكن تم ظبط بعض حالات الغش التي تم التعامل معها قانونيا، مثل استخدام الهاتف للغش أو افتعال المشاجرات أو انتحال لشخصية طالب، ويقدم موقع كلمة دوت اورج خدمة الحصول على النتيجة بسهولة، فقط قم بكتابة رقم الجلوس أسفل المقال، وسنعرض لكم النتيجة فور ظهورها.

تحديث: ظهرت منذ قليل نتيجة الدبلومات الفنية 2019، حيث بلغت نسبة النجاح 68% وبلغ عدد الاوائل 31 طالب وطالبة، منهم 24 بنت و 7 ولاد، ويمكن معرفة النتيجة عبر مركز المعلومات أو بوابة التعليم الفني، ونتمنى لكم النجاح والتفوق.

وسنعرض هنا لينك بوابة التعليم الفني لنتائج الدبلومات برقم الجلوس، والجدير بالذكر قيام الدولة في الآونة الأخيرة بالاهتمام بالتعليم الفني بكثرة، حيث ترى فيه مستقبل الدولة لما يهدف من تعليم الصناعات والحرف وغيرها، ويفتح الباب للطالب للانضمام إلى الجامعات الحكومية أو الجامعات التكنولوجية، وأيضا للمعهد الفني للقوات المسلحة وفق شروط خاصة سنوضحها لكم بالأسفل.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

نتيجة الدبلوم الفني 2019 سيظهر قريبا وبحد أقصى منتصف الأسبوع الجاري، لكن متوقع ظهور النتيجة خلال الساعات القادمة، خاصة بعد الاعلان عن الانتهاء من التصحيح ووضع الدرجات، كما تم بالفعل تحديد أوائل الدبلومات الفنية، وسيتم الإعلان عنهم حين الاعلان عن النتيجة رسميا بنسبة النجاح، وبخطوات بسيطة يمكنكم الحصول على النتيجة وهي:

فتح المواقع الرسمية للنتيجة.

كتابة الشعبة سواء التجارية أو الزراعية أو الصناعية وغيرها .

كتابة رقم جلوس.

الضغط على بحث.

وتظهر نتيجة الصف الثالث الثانوي دبلوم فني في كل المحافظات مثل” القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، البحيرة، طنطا، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر”.

نتيجة الدبلوم الصناعي 2019

بالطبع نتيجة دبلوم صنايع 2019 تهم الكثير من طلاب التعليم الفني، خاصة يمكن عمل المعادلة ودخول كلية الهندسة بسهولة، وبه أقسام كثيرة ومتعددة وهامة للطالب وللدولة، فهو يضم الكثير من الأقسام مثل” كهرباء، منسوجات، زخرفة، مركبات، معماري، خشب، ميكانيكا، معدني، تبريد وتكييف، وسنقدم هنا نتيجة الثانوي الصناعي فور ظهورها أيضا.

التعليم تعلن غدا نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019 فى مؤتمر صحفىتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا… Gepostet von ‎البوابة المصرية للتعليم الفني‎ am Sonntag, 30. Juni 2019

نتيجة الدبلوم التجاري 2019

ستظهر نتيجة دبلوم التجارة 2019 عبر موقع التعليم الفني نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، وستظهر النتيجة برقم الجلوس على gdepexams.emis.gov.eg، ونتمنى للطلاب النجاح والتفوق، وتحقيق المجموع الذي يؤهلهم للدخول إلى الوجهات المراده، مثل التعليم الجامعي أو القوات المسلحة أو تعليم الجامعات التكنولوجية.

نشرت البوابة المصرية للتعليم الفني، رابط خاص بالنتيجة، كل ما عليك كتابة رقم الجلوس والتخصص أو الشعبة، سواء الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو التمريض أو الفندقي، اضغط على الرابط في بوست الفيس بوك الآتي.

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط نتيجة… Gepostet von ‎البوابة المصرية للتعليم الفني‎ am Montag, 1. Juli 2019

بوابة التعليم الفني لنتائج الدبلومات 2019

من خلال رابط التعليم الفني يمكن الحصول على نتيجة تالته دبلوم 2019 بسهولة، وحين ظهور النتيجة يتم كتابة رقم الجلوس والشعبة فقط، وروابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 هي:

حالة ظهور نتائج الدبلومات:

نتيجة دبلوم الصنايع 2019 تظهر اليوم نتيجة دبلوم تجارة 2019 تظهر اليوم نتيجة دبلوم زراعة 2019 تظهر اليوم

شروط المعهد الفني للقوات المسلحة

يمكن الآن اطالب التعليم الفني الانضمام إلى المعهد الفني للقوات المسلحة،وفق شروط معينه يضعها المعهد قد تتغير تغيير طفيف، وعلى رأس الشروط حسن السير والسلوك للطالب، وحسن سيرة العائلة، وأن يكون الطالب لأب وأم مصريين، ويحصل الطالب على المجموع الذي يحدده المعهد كل عام، ويتم تحديد السن حيث لم يتم في السنة الماضية قبول من هم أكثر من 22 عام.

عند ظهور النتيجة وكانت أقل مما يستحقه يمكن للطالب تقديم تظلم في النتيجة، وكل مادة مراد تصحيحها يدفع مبلغ 100 جنيه، وبعدها يذهب الطالب إلى مديرية التربية والتعليم في محافظته للتظلم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019

تنسيق تالته ثانوي دبلوم فني 2019، بعد ظهور النتيجة برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني، ومعرفة ماهو الحد الأدنى للقبول:

الحد الأدنى تجاري 3 و 5 سنوات.

الحد الأدنى صناعي 3 و 5 سنوات.

الحد الأدنى زراعي 3 و 5 سنوات.

فيديو عن دور التعليم الفني

ستظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم، حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، من خلال مؤتمر صحفي يتم الاعلان عن كل شيء من خلاله، كما سيتم الاعلان عن الأوائل وامتحانات الدور الثاني، تأخذ النتيجة بعض الوقت لرفعها على المواقع الخاصة بالنتيجة، وذلك بعد الاعلان عن ظهورها رسميا، واعتمادها والاعلان عن اوائل الدبلومات كما قد يواجه الموقع بعض الضغط ومشاكل في التحميل، بسبب كثرة الدخول إلى الموقع ومحاولة فتحه.