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نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الاستعلام برقم الجلوس فقط عبر بوابة التعليم الفنى ٢٠١٩

كتب ياسينفي آخر تحديث
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الاستعلام برقم الجلوس فقط عبر بوابة التعليم الفنى ٢٠١٩
نتيجة الدبلومات الفنية 2019

معرفه نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس من خلال رابط بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم emis.gov.eg، حيث يمكن لجميع الطلبة والطلبات بكافة الشعب الفنية الاستعلام عن نتيجة الدبلوم الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي والتمريض وغيرها من الأقسام الفنية معرفة درجات نتائج الدبلومات من موقع البوابة المصرية للتعليم الفني التابعة البوابة المصرية للتعليم الفني نتائج الامتحاناتـ، حيث صرح أحد المسئولين بالوزارة بان النتيجة قد أوشكت علي الظهور وسوف تعلن رسميا صباح هذا اليوم بأذن الله وسوف يتم الكشف عن تفاصيل النتيجة بالمؤتمر الصحفي بديوان الوزارة والذي سوف تعلن عنه العديد من المواقع الإخبارية مثل اليوم السابع ومصراوي وفيتو وموقعنا هذا وغيرها من المواقع الإخبارية الأخري.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

يمكن الاستعلام عن نتيجة دبلوم صنايع لنظام ثلاثة سنوات وخمس سنوات بكل سهولة عن طريق الدخول علي موقع بوابة التعليم الفني fany.moe.gov.eg وكذلك نتيجة الدبلوم التجاري والزراعي والفندقي والتمريض من خلال الرابط الإلكتروني الموضح لكم علي الرابط التالي بوابة التعليم الفنى ٢٠١٩.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 عبر رابط بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم gdepexams.emis.gov.eg برقم الجلوس

كما نرفق لكم رابط بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم من اجل الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس، حيث تتلخص خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات من خلال أدخال رقم الجلوس فقط بالخانة المخصصة من ثم اختيار نوع الشعبة التعليمية للقسم الفني، من الضغط على عرض النتيجة عن طريق الإيقونة الموجودة بالموقع الرسمي لبوابة التعليم الفني.

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عن الكاتب

ياسين

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