“نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 البوابة المصرية للتعليم الفني “نتيجة الدبلوم” الفني الصناعي والتجاري والزراعي والتمريض والفندقي 2019

“نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 ينتظر ظهورها العديد من الطلبة وأولياء الأمور، حيث تم انتهاء جميع الامتحانات التحريرية والعملية، وهذه الامتحانات يخوضها حوالي 757 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2018/2019، وهذا وفق ما صرحت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن المنتظر ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2019 بعد انتهاء الاختبارات في 1214 مدرسة على جميع الجمهورية، وبلغ عدد الجان 2330 لجنة أصلية و475 لجنة ملحقة، وبلغ إجمالي عدد المواد الدراسية التي يتم إجراء الاختبارات بها 2026 مادة دراسية، وسوف نوضح كيفية ألاستعلام عن النتيجة في التفاصيل الأتية.

كيفية الحصول علي “نتيجة الدبلومات” برقم الجلوس أو الاسم لعام 2019

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي: نتائج الدبلومات الفنية 2019

نقوم باختيار الدبلوم المتخصص به ثم أدخال رقم الجلوس لكل طالب علي حده.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أعلنت غرفة العمليات المركزية للجان الامتحانات عن وقوع بعض التجاوزات وصلت إلى 70حالة، ما بين إحضار هواتف داخل اللجنة، وامتلاك أسلحة بيضاء، وقد تم التعامل بشكل قانوني مع هذه التجاوزات ولم تؤثر على سير الامتحانات أو انزعاج باقية الطلبة، وقدت بدأت عمليات تصحيح كراسات الإجابات بجميع الطلاب، والتي من المقرر أن يتم تصحيحها على مرحلتين، المرحلة الأولى بدأت بالفعل وما زالت مستمرة، بينما تبدأ المرحلة الثانية عقب عيد الفطر المبارك. ومن المفترض أن يتم ظهور “نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 آخر شهر يونيو القادم،ويعتبر “موقع بوابة التعليم الفني” هو الموقع المعتمد رسمياً من وزارة التربية والتعليم، والذي يمكن جميع الطلاب من خلاله ألاستعلام عن نتيجة الدبلوم الفني الزراعي أو الصناعي أو التجاري 2019. نتمنى للجميع التوفيق.

تنويه هام: من يرغب في معرفه النتيجة يكتب رقم الجلوس في تعليق وسنرد عليه بتفاصيل النتيجة.

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