“متابعة لحظية” نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس جميع الشعب عبر gdepexams.emis.gov.eg

أعلن مصدر مسئول من داخل وزار التربية والتعليم أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 جميع الشعب “تجاري،صناعي،زراعي” نظام الثلاث والخمس سنوات في جميع محافظات الجمهورية لم يتبقى على إعلانها سوى أيام قليلة، حيث أكدت الوزارة انه من المتوقع إعلان نتائج الدبلومات الفنية يوم السبت القادم الموافق 29 يونيو 2019، وذلك بعد أن قامت الوزارة بتحديد أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية في جميع الشعب والتخصصات، وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

بوابة التعليم الفني 2019

علىى مدار ثلاثة أسابيع كاملة قام طلاب الشهادات الفنية في جميع محافظات الجمهورية والبالغ عددهم 750 ألف طالب وطابة بأداء امتحانات الدور الأول 2019 جميع الشعب والتخصصان نظام ثلاث وخمس سنوات، وقد انتهت جميع أعمال الامتحانات التحريرية والعملية يوم 1 يونيو 2019، وعقب انتهاء الامتحانات بدأ العمل مباشرة في مراكز التصحيح وتقدير الدرجات في جميع الكنترولات والبالغ عددها 23 كنترول في جميع المحافظات.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019

سوف يقوم وزير التربية والتعليم العالي الدطتور طارق شوقي بإعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 من خلال مؤتمر صحفي موسع سيتم عقده خلال الساعات القليلة القادمة، حيث سيتم من خلال هذا المؤتمر إعلان أسماء الأوائل ونسبة النجاح في كل تخصص، وسيتم رفع النتيجة فور اعتمادها عبر بوابة التعليم الفني، حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع واختيار التخصص وكتابة رقم الجلوس الخاص به.