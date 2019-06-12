نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول “نظام 3 و5 سنوات” تجارة وزراعة وصناعة وفندقة

انتهي كل من طلاب وطالبات التعليم الفني من أداء امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2019 “نظام 3 و5 سنوات”، والتي كانت قد بدأت يوم السبت، الموافق 18 مايو 2019، وذلك في الشعب الفنية المختلفة، سواء كان ذلك للشعبة الصناعية، أو الشعبة الزراعية، أو الشعبة التجارية، وكذلك الشعبة الفندقية، لكل من نظام 3 و5 سنوات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

وفي تلك الأوقات ينتظر كل من طلاب وطالبات التعليم الفني بمزيج من التوتر والقلق الشديد، نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، فقد بدأ الإعلان عن كل من نتيجة الصف الأول الثانوي الفني، وكذلك الصف الثاني الثانوي الفني في مختلف تخصصات التعليم الفني كالشعبة الزراعية، والتجارية، وكذلك الشعبة الصناعية، هذا بالإضافة إلى الشعبة الفندقية.

وتسود حالة من الترقب بين أولياء أمور طلاب وطالبات التعليم الفني، راغبين في الاطمئنان على مستقبل أولادهم التعليمي، ومستوى استذارهم، ففي تلك الأوقات يرغب الطلاب والطالبات المسجلين بمختلف شعب التعليم الفني في جني ثمار جهودهم طوال العام.

الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

ومن الجدير بالذكر أن طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي في التعليم الفني، كانوا قد قاموا بالانتهاء من أداء امتحاناتهم يوم الخميس، الموافق 30 من شهر مايو 2019م، فقد استمرت الامتحانات على مدار أسبوعين كاملين، ويذكر أن طلاب وطالبات الدبلومات الفنية في مختلف الشعب قد قاموا بأداء الاختبارات العملية قبل البدء في الامتحانات النظرية، والتى قد بدأت يوم السبت، الموافق 11 مايو 2019.

كما تجدر الإشارة إلى قيام كافة العاملين على العملية التعليمية في الوقت الراهن يعملون جاهدين على مدار الساعة من أجل الانتهاء من مختلف أعمال التصحيح، فيتم القيام بتصحيح كراسات إجابات طلاب وطالبات التعليم الفني في مختلف الشعب الفنية، ثم يتم القيام بحساب ورصد الدرجات، متحرين كافة قواعد الدقة والحذر حتى يأخذ كل طالب حقه على أكمل وجه، ويأتي ذلك في ظل تعليمات وتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن أجل الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول، يجب على الطلاب والطالبات الدخول على بوابة التعليم الثانوي الفني ثم اختيار خانة نتائج الطلاب، وإدخال الطالب رقم الجلوس الخاص به في المكان المخصص لذلك، وكذلك اختيار الشعبة التي ينتمي لها الطالب، والضغط لمعرفة النتيجة.