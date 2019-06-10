نتائج الدبلوم| رابط نتيجة الدبلوم الصنايع والزراعة والتجارة والتمريض والفنادق عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019، نترقبها مع طلاب الدبلومات الفنية، بعد انتهاء امتحانات نتيجة الدبلوم الصنايع والزراعة والتجارة والتمريض والفنادق في كل المحافظات، خلال بداية هذا الشهر، بعد تأجيل أخر امتحان نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني، وسيرصد موقع كلمة دوت أورج جميع أخبار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2019 جميع المحافظات، حيث بدأ البحث عن نتائج الدبلومات الفنية من طلاب ثالثة ثانوي الفني بجميع الأقسام الدبلوم الصناعي والدبلوم التجارة والدبلوم الزراعي والدبلوم الفندقي والتمريض، بمجر أن انتهي الطلاب من الامتحانات منذ يوم 1 يونيه بجميع المحافظات، حيث يعيش طلاب شهادة الدبلومات الفنية في حالة من التوتر والقلق خلال هذا الشهر لانتظار إعلان نتائج الدبلوم، ولهذا نتابع مع جمع الطلاب أخبار إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لنظام الثلاث والخمس سنوات بجميع المحافظات خلال هذا التقرير.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

انتهت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بجميع المحافظات يوم السبت الموافق الأول من يونيو، ليأتي تقرير غرفة عمليات متابعة امتحانات الدبلوم ممتلئ بالتجاوزات والمخالفات التي ارتكبها طلاب الشهادة الفنية، حيث تم تسجيل ما يقارب من 70 حالة غش داخل اللجان وحوالي 20 واقعة غش إلكتروني من خلال الهواتف، فضلا عن حالات الشغب وانتحال الشخصية وغيرها من التجاوزات التي شهدها امتحانات الدبلومات الفنية بجميع المحافظات.

قم بكتابة الشعبة ورقم الجلوس والاسم في تعليق وسيتم عرض نتيجة الدبلومات بالتفصيل فور إعلانها.

نتيجة الدبلوم الصنايع والزراعة والتجارة

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم البدء في تصحيح نتائج الدبلومات لجميع الشعب فور البدء في الامتحانات، لسرعة إعلان النتيجة، حيث يحرص طلاب الدبلومات على الحصول على أعلي الدرجات سواء في نظام الثلاث سنوات للحصول على الدبلوم بمجموع عال أولطلاب الخمس سنوات للدخول إلى أي من المعاهد أو الكليات المتاحة لهم.

نؤكد لطلاب التعليم الفني أنه لن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية حتى الآن، حيث لا تزال أعمال التصحيح مستمرة في جميع مراكز الكنترول بالمحافظات ومن المتوقع أن تنتهي خلال أسبوعين على أدنى تقدير، ولهذا فأن الموعد المتوقع لإعلان نتائج الدبلومات الفنية نظام 3 و5 سنوات أخر شهر يونيو الجاري، ويمكن للطلاب متابعتنا من خلال هذا التقرير لمعرفة أخر أخبار ظهور نتيجة الدبلوم .

بوابة التعليم الفني

خصصت وزارة التربية والتعليم موقع بوابة التعليم الفني ليكون هو الموقع الرسمي الوحيد المعني بإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس بعد التأشير عليها من الوزير من خلال :

الدخول إلى بوابة التعليم الفني.

تحديد نظام الدراسة (3-5 سنوات).

تحديد الشعبة (صناعي-زراعي-تجاري-فندقي).

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

عرضنا في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، والتي نترقبها مع الطلبة خلال أيام قليلة، ونؤكد أنه سيتم الرد على جميع تعليقات الموجودة في أسفل الخبر وعرض النتائج بالتفصيل.