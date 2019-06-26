نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم السابع الدور الأول.. التعليم الفنّي يُحدد رسميا موعد إعلانها

أكد مصدر من داخل كنترولات التصحيح والتي يبلغ عددها 23 كنترول موزعين على محافظات الجمهورية، لموقع كلمة دوت أورج، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم السابع سوف يتم إعلانها بشكل رسمي الأسبوع المقبل بعد أن يتم الانتهاء تمامًا من أعمال النتيجة قبل تقديمها إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها، مضيفا أن أعمال التصحيح انتهت وتم تجهيز أسماء أوائل شهادة الدبلومات.

اليوم السابع نتيجة الدبلومات الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات، هي أكثر ما يشغل بال الطلاب خلال الوقت الجار، آملين جميعًا في تحصيل أعلى الدرجات لإسعاد أولياء الأمور والانتقال إلى سوق العمل المٌُناسب الذي يكفل مستقبل وظيفي جيد.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 اليوم السابع

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نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

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نتيجه الدبلومات الفنيه 2019 وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس اليوم السابع ينتظرها ما يقرب من 750 ألف طالب وطالبة في محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح والسويس والمنوفية والقليوبية والدقهلية والغربية والشرقية وقنا والمنيا وأسيوط والأقصر وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

سيحصل كل طالب على درجاته دون نقصان وفقًا لما أكدته لجنة متابعة الوزارة، حيث أن المصححين يقومون بأداء الأعمال المطلوبة منهم بكل دقة ونشاط، لأنهم يدركون أن أهمية تلك السنة الدراسية لا تقل عن أهمية الثانوية العامة في تحديد مستقبل الإنسان.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول اليوم السابع للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019، بمختلف الشعب والتخصصات، لم يتم إعلان أي تفاصيل إضافية عنها باستثناء أنه سيتم ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً منتصف الأسبوع المقبل، إلا أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة ولا داعي لقلق أكثر من اللزوم، فكل طالب سوف يحصل على درجاته كاملة.