نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس للصف الثالث جميع الأقسام

ينتظر الطلاب ان تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم ورقم الجلوس، والكثير منهم غالب عليه حاله من التوتر بسبب الخوف الشديد من عدم اجتياز الدور الاول، كما أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس، اصبح عرضة للكثير من الاقاويل، لذا نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم كافة المعلومات الرسمية الخاصة بظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019.

فلم تقصر وزارة التربية والتعليم على الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات،ولكن أكد محمد محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أنه سيخصص 120 ساعة على مدار ثلاث أسابيع للذين لم يتجاوزون حضور ال 75% من التدريب العملي وال 85% من الدراسة النظرية، كما أكد أنه سيراعون الطلاب في درجات الرأفة في حال كانت تؤثر على الحالة للطالب وتنقله من حالة الرسوب الى النجاح، او إلى إعادة الإمتحان في الدور الثاني، أما بالنسبة لطلبة الذين تعرضو لمحاضر الغش الإلكتروني فقد قرر حرمانهم من الامتحانات بشكل نهائي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

قامت وزارة التربية والتعليم بالاعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس وصرح مصدر موثوق في الوزارة ان النتيجة ستعلن آخر الأسبوع القادم، لذا فلا داعي للانتظار والقلق، فلن يكون ظهور نتيجة الدبلومات الفنية الصف الثالث لجميع الأقسام سواء كان صناعي او زراعي او تجاري او فندقي،سواء كان نظام ثلاث سنوات أو الخمس سنوات، قبل هذا الموعد، إذ من المنتظر ان تتم انهاء عمليات المراجعة والتدقيق ورصد الدرجات، ثم بعد ذلك يتم الإعلان في المؤتمر عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية، ومن ثم تصبح نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس على موقع الوزارة ومتاحة لكل الاشخاص وستظهر في المدارس بعدها بيوم.