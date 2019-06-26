“نتيجة الدبلومات الفنية 2019 بالاسم و رقم الجلوس “رابط موقع” نتائج الدبلومات الفنية 3 و 5 سنوات جميع المحافظات

“نتيجة الدبلومات الفنية” 2019 برقم الجلوس تشهد عملية بحث كبيرة علي محركات جوجل، حيث أن العديد من أولياء الأمور وطلاب وطالبات الدبلومات الفنية ينتظرون النتيجة لمعرفة درجات نجاحهم، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني بأن النتيجة ستكون خلال ساعات قليلة، وسيتم الإعلان عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ويستطيع جميع الطلاب ألاستفسار عن النتيجة من خلال الاسم أو رقم الجلوس الخاص بكل طالب ، وسنوضح تفاصيل الاطلاع عن النتيجة.

كيفية معرفة نتيجة الدبلومات الفنية لجميع الأقسام 2019.

يستطيع جميع الطلاب الاطلاع علي “ نتيجة الدبلومات الفنية رابط بوابة الثانوي الفني.

رابط بوابة الثانوي الفني. الضغط علي النتيجة برقم الجلوس أو النتيجة بالاسم أو النتيجة بموقع التربية والتعليم.

ألاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع المحافظات

صرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني بشأن “نتيجة الدبلومات الفنية” سوف يتم ظهورها لجميع الأقسام وهي الصناعي والزراعي والتجاري والتمريض، هذا وقد بدأت أعمال الكنترولات الخاصة بالتعليم الفني في جميع المحافظات وانتهت من تصحيح أوراق إجابات الطلاب علي أكمل وجه ومراجعة جميع التفاصيل الخاصة بالترصيد حتي يضمن كل طالب الحصول علي الدرجات التي يستحقها، وسيتم أعلان أسماء الطلاب المتفوقين أولاً ثم أعلان باقي الدرجات لجميع الطلاب، وأشعار المدارس التابعة للمدريات التعليمية بكشوف الناجحين، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع.

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