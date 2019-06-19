نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

لطلبة وطالبات الدبلومات الفنية، والذين يترقبون ظهور النتيجة يسعدنا أن نقدم لكم نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس، بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بالنيابة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حيث من المنتظر أن يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال الأيام القليلة المقبلة.

كيفية معرفة نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس:-

عادة ما تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية، تقوم برفع النتيجة على بوابة التعليم الفني، حيث يمكن لجميع الطلبة والطالبات بالدبلومات الفنية بجميع تخصصاتها من تجاري وصناعي وزراعي بنظاميها الثلاث سنوات والخمس سنوات الحصول على النتيجة برقم الجلوس من خلال الضغط هنا

من جهة أخري فقد أشارت بعض الأخبار الواردة من كنترولات التعليم الفني بمختلف المحافظات بأن أعمال التصحيح لكافة المواد الدراسية قد انتهت، وأنه ثبت من أعمال تصحيح المواد الدراسية، بأن نتيجة الدبلومات الفنية هذا العام ستكون أفضل بكثير من الأعوام المقبلة.

وتقوم كنترولات الدبلومات الفنية حالياً بعد أن انتهت أعمال تصحيح المواد الدراسية، بأعمال المراجعة لكافة الأسئلة المصححة داخل أوراق الإجابة والتأكد من أن كافة الإجابات بورقة الإجابة قد تم تصحيحها وتم منح الطالب الدرجات التي يستحقها من إجابته.

وتعد أعمال المراجعة من أكثر المراحل التي تأخذ وقت كبير داخل كنترولات الدبلومات الفنية، وبعد أنتهاء أعمال المراجعة تبدأ مرحلة جديدة وهي مرحلة الرصد ثم المراجعة وأخيراً ترسل النتيجة إلى السيد الوزير لاعتمادها.

ويسر لنا أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الدبلومات الفنية أن نقدم لكم نتيجة الدبلومات الفنية 2019، فقط أترك تعليق في أسفل الموضوع يتضمن الاسم ورقم الجلوس والتخصص وسوف نقوم بمساعدتكم في الحصول على النتيجة لتكون أول من يحصل عليها.

مع أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطالبات بكافة المراحل الدراسية التوفيق والنجاح والحصول على أعلي الدرجات في مختلف المواد الدراسية لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.