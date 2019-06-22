نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الدبلومات على بوابة التعليم الفني الأسبوع الجاري

يعمل موقع كلمة دوت اورج على نشر نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم فقط، عقب قيام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتمادها خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم إعلانها للجميع رسميا عبر موقع بوابة التعليم الفني وهو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويأتي ذلك بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بأوراق الطلاب والطالبات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الأول

فيما أشارت مصادر مسئولة من داخل لجان التصحيح لموقع كلمة دوت اورج، أن نسبة نجاح الصف الثالث الثانوي الفني مرتفعة مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، وبذلك فإن كافة المؤشرات مطمئنة للجميع ولا داعي للقلق من جانب الطلاب أو أولياء الأمور، حيث يقوم المصححون بأداء أعمالهم على أكمل وجه، في سبيل حصول كل طالب على درجاته كاملة دون ظلم.

وتسجل نتيجة الدبلومات الفنية وعلى الأخص كل من نتيجة دبلوم تجارة ونتيجة دبلوم زراعة ونتيجة دبلوم صنايع أعلى معدلات البحث، حيث يسعى الطلاب في الحصول على أعلى الدرجات في تلك السنة الهامة اتلي تحدد الموقع الوظيفي لكل طالب، فضلاً عن إسعاد أولياء الأمور الذين تحمّلوا الكثير من الأعباء.

رابط بوابة التعليم الفني

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 .

. حالة النتيجة: لم تظهر .

. الموعد: نهاية الأسبوع الجاري .

ومن جانبه، لا تقل نتيجة الدبلومات الفنية الترم الثاني عبر بوابة نتائج الثانوي الفني أهمية عن نتيجة الثانوية العامة ولذلك نقدم لكم متابعة لحظية لها على مدار الساعة.

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