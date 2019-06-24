نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس| الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي عبر بوابة التعليم الفني

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018-2019، وذلك للثانوية التجارية والصناعية والزراعية، وتتزايد عمليات البحث عن النتيجة وموعد ظهورها بعد الانتهاء من أداء الامتحانات في بداية شهر يونيو 2019، وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن النتائج ستظهر دفعة واحدة في جميع المحافظات.

وزارة التربية والتعليم

يتم الأن مراجعة الدرجات بشكل دقيق جداً في الكونترول المخصص للتصحيح والمراجعة لتفادي حدوث أي اخطاء في النتيجة ويتم عرض النتيجة على موقع بوابة التعليم الفني ووزارة التربية والتعليم فور اعتماد النتيجة مباشرة من وزارة التربية والتعليم.

أسباب تأخير النتيجة

تأخرت النتيجة في الظهور بسبب تعليمات وزير التربية والتعليم بتحري الدقة بشكل كبير وتقييم الطلاب لوضع كل طالب في مكانه المناسب وذلك ضمن خطة وزارة التربية والتعليم في تطوير النظام التعليمي بالكامل في السنوات القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أكدت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستظهر نهاية شهر يونيو بأقصى تقدير ويمكنكم متابعة النتيجة والاستعلام برقم الجلوس عن طريق بوابة التعليم الفني وموقع الحكومة الذي يعرض النتيجة فور الانتهاء تماماً من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ويمكنكم متابعة نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق وضع رقم الجلوس أسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الاعلان عنها رسميا على موقع وزارة التربية والتعليم.